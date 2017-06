Des artistes québécois et canadiens réactivent l’Expo 67!

À travers une exposition intitulée À la recherche d’Expo 67, des artistes québécois et canadiens replongent dans les archives de l’histoire pour réveiller les souvenirs d’Expo 67, sous un angle contemporain.

Un regard nouveau

Ce sont près d’une vingtaine d’artistes canadiens qui vont permettre au public de revivre le grand moment historique qu’a été l’Exposition universelle de 1967.

Cinquante ans après cet événement qui a fait la fierté du pays, les artistes Jean Pierre Aubé, Marie-Calire Blais, Pascal Grandmaison, Philip Hoffman, Eva Kolcze, Geronimo Inutiq, Cheryl Sim, Caroline Martel et Jacqueline Hoàng Nguyen, entre autres, vont jeter leur regard sur les grandes questions qui ont été au centre de l’événement.

Ces artistes contemporains, avec leurs 19 œuvres orientées vers l’architecture, l’art sonore, l’art visuel, le cinéma et la musique, donneront à voir et à analyser au grand public, leur liberté créatrice, leur expérimentation des technologies de pointe et la diversité de leur création.

L’exposition À la recherche d’Expo 67 se déroule du 21 juin au 9 octobre. Elle est née de la collaboration des co-commissaires Lesley Johnstone, chef des expositions et de l’éducation au MAC (Musée d’art contemporain de Montréal) , et Monika Kin Gagnon, professeure au département de communication de l’Université Concordia à Montréal, et codirectrice de CINEMAexpo67.

Lesley Johnstone et sa collègue MoniKa Kin Gagnon en parlent en termes élogieux. Parmi les 19 œuvres spécialement commandées pour l’occasion, 16 sont totalement inédites et elles réinventent l’esprit d’Expo 67 avec une approche contemporaine et un regard actuel.