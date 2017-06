Adriana García Cruz : l’humain, la mémoire et l’oubli au bout de sa lentille

Adriana Garcia Cruz est une photographe originaire de Colombie. Elle y a étudié la conception et le design graphiques à l’Université nationale. Plus tard, ici au Canada, elle a complété ses études en photographie à l’Université Ryerson de Toronto.

À l’aide de son bagage personnel et professionnel, une fois installée au Québec, Adriana a développé un style photographique personnel qui combine les images en studio avec l’imagerie numérique. Son travail a été publié et exposé dans plusieurs magazines et espaces publics à Montréal, au Canada et ailleurs.

Dans cette entrevue accordée à Radio Canada International, l’artiste parle de son nouveau projet « La mémoire et l’oubli » et des questionnements derrière chaque portrait qu’elle réalise. García Cruz se confie, entre autres, sur une conviction bien à elle : se faire faire un portrait est, selon Adriana, une nécessité presque philosophique pour chaque humain. Écoutez-la :