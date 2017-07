Le Canada célèbre l’enseignement des langues !

C’est la journée des étudiants du monde au Canada. Une occasion pour les 135 000 inscrits tous les ans de célébrer l’enseignement des langues française et anglaise, dans un contexte de multiculturalisme, à travers des programmes ludiques et récréatifs.

Le multiculturalisme agrémente les festivités

La journée des étudiants du monde se célèbre ainsi pour la 4e année au Canada. Le directeur général de Langues Canada, Gonzalo Peralta, parle d’une occasion festive qui réunit près de 8000 étudiants à travers le pays autour d’un idéal commun : l’enseignement des langues.

Ils feront une courte pause dans leurs études d’anglais ou de français pour participer à des activités sportives et culturelles, échanger avec les autres étudiants et faire part de leurs expériences en tant qu’étudiants de programmes de langues au Canada. – Gonzalo Peralta, directeur général de Langues Canada.

Près de 135 000 étudiants internationaux sont inscrits chaque année au programme de langue dans les 210 écoles qui sont représentées par Langues Canada, l’association nationale d’enseignement des langues au Canada.

Voici quelques pays dont sont originaires les étudiants inscrits dans ces écoles:

Une contribution importante à l’économie du Canada

Selon le directeur général de Langues Canada, la plupart des étudiants internationaux inscrits aux programmes de langue poursuivent plus tard leurs études dans les écoles et universités canadiennes.

Leur présence dans le pays permet de générer des gains de près de 1,5 milliard de dollars, provenant notamment des frais de scolarité, de subsistance et autres activités touristiques.

C’est ce qui justifierait l’engouement des responsables gouvernementaux à différents niveaux (provinciaux et fédéraux) qui accompagnent l’initiative de la célébration de la journée des étudiants du monde au Canada.

« Les étudiants en formation linguistique se composent d’au moins trente pour cent d’étudiants étrangers au Canada. Leur présence, ici, enrichit nos communautés, génère d’importants investissements dans les économies locales et renforce le patrimoine culturel du Canada. La Journée des étudiants du monde est notre façon de célébrer la contribution de ces étudiants dans nos collectivités ainsi que dans tout le pays. Le succès de cet événement au cours des trois dernières années et le niveau de participation des étudiants étrangers, de nos membres et des représentants du gouvernement canadien témoignent de l’importance de ce secteur pour les Canadiens et les étudiants qui choisissent le Canada comme destination d’études ». – – Gonzalo Peralta.