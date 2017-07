Haïti : Bilan dévastateur pour un hôpital financé par le Canada

Selon un rapport obtenu par Radio-Canada, l’hôpital La Providence aux Gonaïves éprouve une panoplie de problèmes de gestion, de manque de personnel, d’équipement et de corruption.

Financé par le Canada et inauguré en 2014, ce nouvel hôpital a du mal à atteindre sa cible.

Construit au coût de 30 millions de dollars, alors que les conservateurs de Stephen Harper étaient au pouvoir, l’établissement n’offrait que le tiers des services sur une base régulière à l’automne 2016.

Une des raisons les plus frappantes, le manque de personnel et sa rétention, ainsi que l’absentéisme.

C’est en vertu de la Loi sur l’accès à l’information que Radio-Canada a pu prendre connaissance d’un rapport indépendant commandé par Affaires mondiales Canada.

Il faudrait à cet hôpital pas moins de 270 employés de plus pour offrir les services cliniques, administratifs et de soutien. L’hôpital La Providence est en manque de 41 médecins, dont 37 spécialistes.

L’établissement devait contribuer à améliorer la santé des femmes et des enfants dans le département de l’Artibonite.

Et pourtant, un an après son ouverture, seulement 46 % des postes avaient été comblés en obstétrique et en gynécologie.

Installations de l’hôpital La Providence des Gonaïves en Haïti. © Lisandra Lannes

Et l’accès à l’hôpital est difficile, car il a été construit à l’extérieur des limites de la ville où les transports publics ne sont pas accessibles.

Le bureau de la ministre fédérale du Développement international, Marie-Claude Bibeau, parle plutôt de problèmes systémiques du secteur de la santé en Haïti :

« Nous encourageons … le gouvernement d’Haïti à accroître le financement en santé, à se doter d’une stratégie nationale réaliste et pérenne pour répondre aux enjeux systémiques de ce secteur ».

Un projet qualifié d’éléphant blanc

L’hôpital La Providence est décrit par certains fonctionnaires haïtiens et canadiens comme un « éléphant blanc ».

Cependant ils croient qu’il n’est pas trop tard et qu’on pourrait renverser la tendance.

L’hôpital original des Gonaïves a été détruit lors d’ouragans survenus en 2008. Le projet de construction du nouvel établissement a été lancé sous le gouvernement Harper en 2010. L’hôpital La Providence des Gonaïves est le plus important dans une région qui englobe plus de 2,5 millions de personnes.

Selon un texte de Louis Blouin (Radio-Canada Nouvelles)

