Il n’y aura pas d’exploitation pétrolière sur l’île d’Anticosti!

Le gouvernement du Québec vient d’éliminer toute exploitation du pétrole et du gaz sur l’île d’Anticosti. Une nouvelle qui réjouit les environnementalistes et autres organismes de défense de la nature.

Une compensation de 41,4 M$ pour les entreprises

La décision du gouvernement d’interdire toute poursuite de l’exploitation pétrolière et gazière sur l’île d’Anticosti a suivi une étape de négociation avec les entreprises qui avaient des intérêts sur l’île.

Il fallait notamment les convaincre d’interrompre leurs activités d’exploration et négocier avec elles l’abandon de leurs droits de recherche.

À ce jour, des ententes ont été conclues avec les compagnies Junex, Corridor et Maurel & Prom contre une compensation globale de 41,4 M$. Les discussions se poursuivent avec les entreprises Pétrolia et Trans American.

Ces ententes démontrent le sérieux de notre gouvernement et notre volonté de respecter la signature du gouvernement précédent. Rappelons que c’est le Parti québécois qui a autorisé le projet d’exploration sur l’île d’Anticosti sans en informer ni consulter la population et qui a signé ce contrat. – Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Paysage de l’île d’Anticosti

Appuyer la candidature d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO

La décision du gouvernement du Québec de soustraire l’île de toute exploitation ou exploration d’hydrocarbures est motivée par la volonté de préserver la richesse naturelle de l’île et d’assurer sa pérennité.

Il est aussi et avant tout question de voir la candidature de l’île être retenue parmi les sites du patrimoine mondial au Canada.

« Une prise de conscience de la part des élus »

La décision de bannir toute activité pétrolière et gazière à Anticosti a été vigoureusement saluée par les environnementalistes.

Le directeur principal d’Équiterre, Steven Guibeault, est satisfait de constater que les responsables provinciaux aient enfin pris conscience du fait que le pétrole représente une source de nuisance pour l’environnement.

La révolution énergétique, elle est là, elle est à nos portes. Et cette révolution énergétique, ce n’est pas le pétrole. – Steven Guilbeault cofondateur et directeur principal, Équiterre.

En effet, l’idée d’explorer pour éventuellement exploiter le pétrole et le gaz sur l’île d’Anticosti avait été lancée par le Parti québécois en 2014.

Lors de la Conférence de Paris sur les changements climatiques, le premier ministre Philippe Couillard avait exprimé son opposition à ce projet.

La décision qui vient d’être prise par son gouvernement est une suite logique de sa volonté de préserver cette île au caractère naturel exceptionnel.

RCI avec des informations du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, du ministre responsable du Plan Nord et de la région de la Côte-Nord et de Radio-Canada

Presque aussi vaste que la Corse mais habitée par seulement deux cent trente personnes, l’île d’Anticosti cache de vastes réserves pétrolières.

À lire aussi :