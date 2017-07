La francophonie aura son propre ministère en Ontario

Lundi matin, la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a confirmé que la province la plus populeuse du pays aura un ministère des Affaires francophones.

Ce ministère remplace l’Office des affaires francophones de l’Ontario et survient après l’adhésion de l’Ontario à l’OIF (Organisation internationale de la francophonie) l’an dernier à titre de membre observateur.

L’Ontario est la province qui compte le plus grand nombre de francophones après le Québec.

Cependant le nouveau ministère ne bénéficiera pas pour l’instant de sommes additionnelles selon Marie-France Lalonde qui devient ministre des Affaires francophones :

« La création d’un ministère autonome donne encore plus de poids au fait que le gouvernement de l’Ontario reconnaît que la population francophone, sa culture et sa langue sont un volet dynamique de la vie en Ontario », Marie-France Lalonde, ancienne ministre déléguée aux Affaires francophones.

Pour certains cette annonce est à saveur électoraliste à moins d’un an des élections provinciales en Ontario.

Peter Graefe, politologue à l’Université McMaster de Hamilton :

Mais pour la présidente de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) de Windsor-Essex-Chatham-Kent, Elisabeth Brito, cette annonce est un pas dans la bonne direction, car dans le Sud-Ouest il reste des luttes à faire pour l’obtention de services en français :

« Ça montre combien le fait français est très important et il prend de la valeur dans l’engagement de la province…on a une histoire de se battre pour pouvoir s’éduquer en français. Mais au niveau de la santé et au niveau juridique, c’est tout aussi important. Il y a quand même des lacunes. On a besoin de professionnels de la santé et de juristes qui parlent français pour aider les francophones dans leur vie quotidienne. »