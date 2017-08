Trump au téléphone avec Peña Nieto : « ne vous inquiétez pas au sujet du Canada »

Donald Trump vantait le Canada dans un appel au président mexicain en janvier dernier et dont une transcription de la conversation a été dévoilée jeudi dans les pages du Washington Post.

Les relations commerciales des États-Unis avec le Mexique étaient à ce moment-là au plus mal, alors que M. Trump proposait de construire un mur entre les deux pays et d’en refiler la facture aux Mexicains. Le président Enrique Peña Nieto avait même annulé sa visite officielle à Washington.

Selon cette transcription, le président Trump a rappelé d’abord à son homologue qu’il avait pu attirer d’immenses foules lors de sa campagne, et qu’il avait promis aux électeurs américains que les Mexicains paieraient la note pour la construction du mur. Il a même demandé à M. Peña Nieto de ne pas le contredire publiquement sur cette promesse.

Le président mexicain tente alors de ramener M. Trump à de meilleurs sentiments et à des discussions plus positives, en invitant le président américain à renégocier avec ses deux partenaires l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Ne blâmez pas le Canada

Selon la transcription obtenue par le journal, M. Trump rétorque alors que le problème ne vient pas du Canada, avec qui les relations commerciales sont justes. Il ne veut même pas en discuter avec son voisin du nord, dit-il.

« Ne vous en faites pas avec le Canada, n’y pensez même pas. C’est un dossier distinct, ils sont très bien, et nous entretenons des relations très justes avec le Canada. Beaucoup plus équilibrées et équitables. On n’a pas besoin de s’en faire avec le Canada, on n’y pense même pas, d’ailleurs. »

Le président américain, Donald Trump, reçoit le premier ministre canadien, Justin Trudeau, à la Maison-Blanche. Photo : Reuters/Carlos Barria

Trump aurait-il changé d’opinion au sujet du Canada?

Cet état d’esprit du président Trump à l’aube de son mandat à la Maison-Blanche était toujours présent quelques jours plus tard lorsque le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu à Washington. Depuis ce temps, le ton adopté par M. Trump pour parler du Canada a évolué en montagnes russes, au gré des auditoires. Il a ainsi soutenu devant des agriculteurs du Wisconsin, en avril, que le Canada avait été un partenaire « injuste » dans le secteur des produits laitiers.

La renégociation de l’ALENA devrait s’amorcer le mercredi 16 août à Washington. Les négociateurs américains arriveront à la table avec une liste d’objectifs qui reprend les revendications traditionnelles des États-Unis en matière de commerce avec le Canada, quelque part entre les extrêmes de la rhétorique adoptée par le président Trump.

