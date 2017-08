Une délégation canadienne en Corée du Nord pour faire libérer ce pasteur canadien

Des représentants du gouvernement canadien sont à Pyongyang, en Corée du Nord, pour discuter du cas d’un pasteur canadien, qui est emprisonné au pays.

Une délégation précédente avait été envoyée à Pyongyang à la fin de l’année 2016 pour discuter de la libération de cet homme de 62 ans.

La nouvelle délégation canadienne – dirigée par Daniel Jean, le conseiller en sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau – se retrouve donc dans la capitale nord-coréenne alors que ce pays se retrouve au coeur d’une intensification des tensions politiques avec l’Amérique de Donald Trump.

La Corée du Nord a averti mercredi qu’elle pourrait tirer des missiles près de l’île américaine de Guam, dans le Pacifique, alors que Donald Trump a promis au régime nord-coréen «le feu et la colère» .

Un bon pasteur au mauvais endroit

Le Canadien que la délégation tente de faire libérer est Hyeon Soo Lim, un pasteur sexagénaire de la Light Korean Presbyterian Church de Mississauga, en Ontario, qui a été condamné en décembre 2015 à une peine de prison à vie pour ce que Pyongyang a qualifié de crimes contre l’État.

Il a en autre été accusé d’avoir porté atteinte à la dignité du chef suprême de la Corée du Nord, d’avoir tenté de se servir de la religion pour détruire le système politique du pays et d’avoir propagé de la propagande négative sur Pyongyang à des Coréens vivant à l’étranger.

Certains des projets alimentaires dans lesquels était impliqué le pasteur disparu étaient liés à des associés de Jang Song-Thaek, l’oncle du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, exécuté en décembre 2013 pour trahison et corruption

Mise en garde du Canada

Un porte-parole du Bureau du premier ministre a indiqué par courriel que la santé et le bien-être de M. Lim étaient de la plus haute importance pour le gouvernement canadien.

«Puisqu’il s’agit d’un dossier actif, nous ne fournirons aucun autre commentaire à ce moment-ci», a ajouté Cameron Ahmad.

Le Canada n’a pas d’ambassade en Corée du Nord et a averti dans le passé tous ses citoyens de ne pas se rendre dans ce pays.

Aide-mémoire…

– Les proches et les collègues de Lim ont dit qu’il s’était rendu en Corée du Nord le 31 janvier 2015 dans le cadre d’une mission humanitaire régulière au sein d’une maison de soins infirmiers et d’un orphelinat.

– Lim aurait fait plus de 100 voyages humanitaires en Corée du Nord depuis 1997.

– Le pasteur canadien était donc un habitué du pays et ses proches ne s’étaient pas inquiétés initialement de sa disparition.