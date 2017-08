Championnats nationaux d’athlétisme : les jeunes Canadiens rivalisent de détermination à Brandon

650 jeunes concernés

La compétition qui a commencé ce 11 août à Brandon dans le Manitoba mobilise 650 athlètes de partout au Canada.

Jusqu’au 13 août, ces jeunes, présentés par la Légion royale du Canada, vont livrer des compétitions dans différentes disciplines, notamment dans les catégories d’âges de moins de 16 et de moins de 18 ans.

« Nous savons que des athlètes de cette compétition joindront l’équipe nationale canadienne d’athlétisme et que même certains d’entre eux participeront aux Jeux olympiques . Ce sont là les jeunes étoiles canadiennes ! » –Danny Martin, coordonnateur des Championnats et directeur adjoint de l’Administration à la Légion.

À l’occasion de l’ouverture de cette 41e édition des championnats, la Légion a tenu à saluer l’implication de ses membres qui ont œuvré à la promotion de différents sports chez les jeunes, dont les parents ont servi à l’étranger, durant des événements comme la Première Guerre mondiale.

Selon la Légion, le championnat national d’athlétisme pour jeunes est désormais reconnu comme l’un des meilleurs au pays. Crédit Légion royale canadienne.

C’est cet engagement qui a incité la Légion à mettre sur pied un programme athlétique pour jeunes à différents niveaux : local, provincial et national, ce qui a donné lieu à la création des championnats nationaux d’athlétisme.

« Ces championnats sont la seule compétition du genre au Canada et nous sommes fiers de pouvoir les accueillir ici même à Brandon », « Cette année, le thème est le Souvenir des soldats qui ont combattu à la crête de Vimy il y a cent ans. Nous penserons à eux de tout cœur alors que nos jeunes Canadiens et Canadiennes aspirent à l’excellence athlétique. » –Angus Stanfield, vice-président national et président du comité des sports de la Direction nationale.

Le grand-père de M. Stanfield a servi comme joueur de cornemuse avec le Régiment des Cameron ( Winnipeg ) Highlanders durant la Première Guerre mondiale et a combattu à la crête de Vimy . M. Stanfield jouera de ce même instrument, vieux de 102 ans, lors des cérémonies de clôture le 14 août.

Les championnats regroupent une multitude de compétitions, entre autres la course, le lancé, et les athlètes doivent s’affronter, en ce qui concerne la course, sur des distances pouvant parfois toucher les 5000 mètres.

Dans l’épreuve du saut en hauteur, la barre peut être fixée jusqu’à environ 3,50 m chez les hommes.