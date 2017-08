Notre armée canadienne devrait-elle retourner en Afghanistan?

Dans un discours à la nation, depuis la base militaire de Fort Myer, Donald Trump a annoncé la semaine dernière un renforcement militaire américain en Afghanistan, où seulement 8400 soldats américains sont actuellement mobilisés.

Ce discours pourrait-il ouvrir la porte à un réinvestissement militaire canadien dans ce pays? Trump, qui s’est plaint à plusieurs reprises de manière générale du manque d’implication de plusieurs pays de l’OTAN, n’a pas annoncé lors de son discours la contribution de tiers pays.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a jeté pour sa part, quelques jours plus tard, une douche froide sur toute idée que le gouvernement libéral pourrait renvoyer des soldats en Afghanistan.

De passage à Montréal, mercredi dernier, M. Trudeau a répété que la sécurité des Canadiens constituait certes la priorité de son gouvernement.

Il a toutefois pris position contre un retour militaire canadien en Afghanistan. Mais cela ne veut pas dire au final qu’il en sera forcément ainsi : la situation en Afghanistan semble se détériorer rapidement. Plusieurs experts s’entendent pour dire qu’un échec militaire occidental dans ce pays serait un recul majeur dans toute la région.

Le Canada pourrait miser sur une aide non pas militaire, mais financière

En 2014, l’Afghanistan a été le pays qui a reçu le plus de dons et de prêts préférentiels, soit 4,8 des 161 milliards de dollars américains transférés par les pays développés.

Le gouvernement Trudeau avait alors annoncé un soutien financier plus généreux pour l’Afghanistan, soit 465 millions de dollars sur trois ans, afin d’assurer la sécurité et l’aide au développement.

Un nouveau soutien financier pourrait être dans les cartes

Le saviez-vous?

– Les derniers militaires canadiens ont quitté il y a près de 3 ans après 12 ans de combat, et une facture de 11 à 18 milliards de dollars. Sans oublier la mort de 162 Canadiens…

– Jusqu’en 2005, la présence militaire canadienne en Afghanistan était largement centrée en périphérie des combats dans les zones plus pacifiées du sud-ouest du pays.

– Au plus fort des combats, la présence militaire canadienne s’élevait à plus de 2000 soldats.