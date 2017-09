Les États-Unis et peut-être Miami dans l’oeil d’un deuxième ouragan

L’ouragan Irma s’approche de la Floride et vient de passer ce matin en catégorie 5, soit le maximum de l’échelle de Saffir-Simpson. Irma génère des rafales de plus de 280 km/h qui vont encore se renforcer et des vagues qui pourraient atteindre 7 mètres lorsqu’il percutera les côtes de la Floride.

Irma pourrait passer par Haïti, la République dominicaine et Cuba vendredi avant de se diriger vers le nord, tout droit en direction de la Floride.

Aucun ouragan d’une telle force n’a frappé les États-Unis depuis 100 ans.

Ce nouvel ouragan surgit alors que le Texas n’a pas encore fini de se relever du passage de l’ouragan Harvey, qui a fait au moins 60 victimes et d’énormes dégâts, qui devraient largement dépasser la barre des 100 milliards de dollars.

Après le pire ouragan en mille ans aux États-Unis, Irma pourrait être le pire ouragan en 100 ans

Harvey, qui a frappé le Texas le 25 août dernier, est accompagné cependant de pluies diluviennes qui ont laissé 1,3 mètre d’eau en certains endroits.

Mais Irma pourrait être plus violent, non pas au chapitre des précipitations, mais en raison de la hauteur des vagues qu’il pourrait générer. La tempête pourrait donner naissance à des vagues de 7 mètres, préviennent les responsables.

Irma « va encore se renforcer au cours des 48 heures qui viennent », a averti le Centre national des ouragans (NHC) américain. Irma devrait atteindre le nord de Porto Rico, un territoire américain, à 8 h mercredi (heure locale), provoquant dans son sillage une montée du niveau de la mer jusqu’à 3 mètres au-dessus de la normale et jusqu’à 25 centimètres de précipitations, toujours selon le NHC.

À Porto Rico, un territoire américain, le gouverneur Ricardo Rossello Nevares a annoncé l’ouverture d’abris pour accueillir jusqu’à 62 000 personnes. Un porte-avions américain doté d’un hôpital de campagne a été placé par précaution dans la région. Irma pourrait par la suite frapper de plein fouet Miami.

Les prévisions de la progression d’Irma (en Atlantic Standard Time, ou heure locale). | NOAA

Le Canada lui aussi est dans l’oeil de l’ouragan

Le Centre canadien de prévision des ouragans affirme que l’ouragan Irma au large de la Floride viendra frapper les côtes des provinces de l’Atlantique sous forme d’orages et de forts vents, mercredi ou jeudi.

Les météorologues estiment que le cyclone tropical, qui deviendra éventuellement la tempête tropicale Irma, fera son chemin vers les zones côtières.

Le Centre indique que des pluies et de forts vents du nord-ouest pourraient atteindre, le cas échéant, la Nouvelle-Écosse et le sud-est de Terre-Neuve-et-Labrador d’ici jeudi.

Les spécialistes des prévisions météorologiques disent qu’à ce stade les provinces de l’Atlantique auront droit à des vents violents et à des tempêtes dans les prochains jours

La tempête Harvey gonfle le prix de l’essence dans l’est du Canada. © SRC Le saviez-vous?

Les automobilistes de l’est du Canada payent beaucoup plus cher leur essence en raison de Harvey

– Le passage de l’ouragan Harvey a forcé une quinzaine de raffineries, soit le cinquième des raffineries américaines, à interrompre leur production, créant ainsi des pénuries de carburant et entraînant à la hausse les prix à la pompe.

– Les raffineries du sud des États-Unis représentent 45 % de la capacité de raffinage aux États-Unis et c’est environ 20 % à 25 % des raffineries américaines qui sont touchées par un ralentissement de la production. Un traversier évacuant des résidents de Port Aransas, au Texas, passe devant une plateforme pétrolière. Photo : La Presse canadienne/AP/Eric Gay

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada ainsi que la contribution d’Alain Gravel et de Yanik Dumont-Baron de Radio-Canada

