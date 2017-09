Irma : Les compagnies aériennes évacuent leurs passagers canadiens de la République dominicaine

Tout d’abord, la compagnie aérienne Air Transat annonce qu’elle procède en ce moment à l’évacuation de tous ses passagers de la République dominicaine en raison de l’arrivée imminente de l’ouragan Irma dans la région.

Pour évacuer ses touristes canadiens en République dominicaine, Air Transat dit avoir envoyé un total de 10 avions vers la République dominicaine, soit sept avions vers Punta Cana, deux vers Puerto Plata et un vers Samana.

Tous les appareils devraient arriver en République dominicaine mercredi avant-midi, indique l’entreprise. Les voyageurs devraient être de retour au Canada en après-midi ou en début de soirée, mercredi, ajoute Air Transat.

Plus de 2000 passagers sont concernés, selon la compagnie, qui dit continuer de suivre de près l’évolution de l’ouragan Irma.

Les autres compagnies aériennes canadiennes aussi sur le qui-vive

Air Canada et Sunwing ont emboîté le pas, en révisant leurs horaires et en ajoutant, au besoin, des vols de retour vers le Canada à partir des destinations visées, comme la République dominicaine et Cuba.

Les vacanciers qui étaient à Antigua, l’une des premières îles qui seront touchées, ont été transportés par Air Canada en direction de Toronto. La compagnie a mis sur place un système gratuit de modification des réservations. Cliquez ici si vous êtes client(e) d’Air Canada.

Quant à Sunwing, elle a rapatrié ses vacanciers de Saint-Martin, qui devaient revenir le 7 septembre. Ils sont rentrés cet après-midi à l’aéroport Montréal-Trudeau. L’entreprise a informé ses clients des changements d’horaire.

Plusieurs perturbations de vols à prévoir

Les vols d’Air Transat prévus, jeudi, à destination de Punta Cana aux départs de Toronto et de Montréal sont annulés.

Les voyageurs qui devaient partir dans les prochains jours pour la République dominicaine, Cuba ou Haïti devraient aussi vérifier auprès d’Air Transat.

La compagnie aérienne indique sur son site Internet que «la politique Ouragan de Transat est mise en place pour les vols jusqu’au 11 septembre 2017».

Irma, de la taille de la France, est maintenant le plus gros ouragan dans l’océan Atlantique de toute l’histoire.

– L’œil du cyclone est passé sur Barbuda dans la nuit de mardi, vers deux 2 h (heure locale).

– Il était accompagné de vents soutenus de 295 km/h et de rafales atteignant 360 km/h, a précisé le centre.

