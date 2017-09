Franc’Open Mic de Toronto : Appel aux artistes qui veulent voir leur langue briller

Pour débuter sa quatrième saison, le projet Franc’Open Mic de Toronto lance un appel à tous les talents francophones et francophiles, quelle que soit leur discipline ou leur expérience.

Si vous avez toujours rêvé de faire vos premiers pas sur scène, que vous êtes un artiste émergeant en recherche de collaborations, d’expériences et de visibilité ou que vous soyez déjà artiste professionnel en phase de promotion, rejoignez la communauté grandissante de Franc’Open Mic. Comité organisateur de Franc'Open Mic

Comment participer ?

La scène de Franc’Open Mic est ouverte à toutes les disciplines: le chant, la comédie, la poésie, l’impro, le conte ou encore le slam et à tous niveaux, depuis les débutants jusqu’aux professionnels. Les gens intéressés doivent se rendre à la page Facebook du projet. La procedure sur place est simple : chaque artiste/groupe peut jouer 2 morceaux ou une présentation de 10 minutes maximum et la dite performance doit être en Français.