Un nouveau télescope canadien tracera la carte du plus imposant volume d’espace jamais étudié 

Des scientifiques canadiens traceront une carte en relief de l’univers, tel qu’il était il y a longtemps. Ils le feront dans le cadre de l’Expérience canadienne de cartographie de l’intensité de l’hydrogène ou CHIME (par ses sigles en anglais) qui est en fait un nouveau télescope d’une puissance phénoménale.

C’est le seul appareil de son type dans le monde en forme d’une demi-lune et qui possède assez de puissance de calcul pour que les scientifiques puissent mieux comprendre trois frontières de l’astronomie actuelle : l’histoire de l’univers, la nature des étoiles lointaines et les ondes gravitationnelles. En effet, CHIME mesurera la composition de l’énergie sombre, aussi connue comme énergie noire (voir explication plus bas) ce qui permettra aux chercheurs de découvrir les secrets les mieux gardés de l’univers.

« Le télescope CHIME nous aidera à mesurer l’expansion de l’univers durant son histoire, et il nous en apprendra sans doute davantage sur la mystérieuse énergie sombre qui accélère encore plus cette expansion. Cet aspect fondamental de la physique nous échappe toujours. C’est un profond mystère. Tout revient à découvrir comment l’univers est né et ce que l’avenir lui réserve. » Mark Halpern, Université de la Colombie-Britannique

© Conseil national de recherches du Canada

Importance de CHIME

Selon les chercheur qui se serviront des calculs de ce puissant télescope de quatre cylindres en U de 100 mètres de longueur faits d’un treillis métallique, CHIME sera essentiel dans l’étude des ondes gravitationnelles, qui font ondoyer l’espace-temps et n’ont été découvertes que depuis peu, confirmant le dernier élément de la théorie d’Einstein sur la relativité générale.

La plupart des signaux captés actuellement émanent de la Voie lactée, notre galaxie, mais une infime partie a été émise quand l’univers n’avait que six à onze milliards d’années. Étant donné que ces signaux du jeune univers sont extrêmement faibles, il faut un appareil ultrasensible pour les détecter. C’est là que l’unicité du CHIME est primordial puisqu’il captera, autant de données traverseront le télescope CHIME qu’il y a d’informations en circulation dans les réseaux mobiles de la planète.

Le volume est si colossal qu’on ne peut sauvegarder les données sur un disque. Elles doivent d’abord être traitées puis comprimées 100 000 fois.Les ordinateurs du télescope CHIME effectuent sept quadrillions d’opérations par seconde, c’est-à-dire autant que si chaque habitant de la Terre résolvait un million de multiplications chaque seconde.

Énergie sombre ou noire Selon le modèle standard de cosmologie, l’énergie noire représente près des trois quarts de l’énergie de masse totale de l’univers. C’est une forme d’énergie qui serait présente dans l’espace, partout et qui exercerait une pression qui tend à accélérer l’expansion de l’univers, entraînant une force gravitationnelle de répulsion. L’existence de cette énergie sombre est la manière la plus fréquente d’expliquer les observations que l’Univers semble s’expandre rapidement.

Radio Canada International avec le Conseil national de recherches du Canada et CBC