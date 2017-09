Une communauté maghrébine qui s’ouvre sur nous et avec nous

Cette semaine Tam-Tam Canada anime un débat au salon canado-maghrébin qui a lieu ces 8 et 9 septembre au palais des congrès de Montréal. Quelques milliers de visiteurs y sont attendus !

Ce grand rassemblement pour les gens en vue dans la communauté arabe et maghrébine du Québec tente d’aider au repositionnement de cette communauté pour donner plus de visibilité aux compétences arabes et à la relève maghrébine dans notre société.

Regardez Tam-Tam – 46:12

Fouillez ici dans les archives de Radio Canada International!

Mon poste, mon intégration, ma réussite au Congrès maghrébin au Québec

Mariama Zhouri, Présidente, Congrès des Maghrébins au Québec parle de Mon poste, mon intégration, ma réussite au micro de Raymond Desmarteau.

Existe-t-il un « racisme systémique » au Québec?

Sans affirmer que la société québécoise est raciste, certains groupes soutiennent qu’il existe, dans la province, un « racisme systémique ».

Souligner les réussites et les talents de Montréalaises venues d’ailleurs

Danièle Henkel a grandi en Algérie, élevée par une mère juive marocaine. Elle n’a pas connu son père, un Allemand porté disparu après la Deuxième Guerre mondiale.

Les nuits montréalaises au rythme du Maghreb

À l’époque, la communauté maghrébine de Montréal était encore bien petite; elle a suffisamment grandi et s’est suffisamment développée depuis pour se faire une place dans la métropole.

Voici notre meilleure offre cette semaine

L’impact géopolitique des changements climatiques dans l’Arctique pour le Canada

Maryse Jobin a fait appel à Frédéric Lasserre, directeur du Centre québécois d’études géopolitiques à l’Université Laval, pour parler des enjeux auxquels font face les pays regroupés au Conseil de l’Arctique.

GIEC: L’ampleur des catastrophes liées au réchauffement du climat discuté à Montréal

Alain Bourque, directeur du Groupe Ouranos, constate au Canada et au Québec les effets du réchauffement climatique qui accentue les inondations et les pertes du littoral côtier sur le fleuve Saint-Laurent.

Clowns Sans Frontières : faire du bien à la planète, un sourire à la fois

Clowns Sans Frontières organise chaque année et partout dans le monde, des spectacles et des ateliers pour les populations victimes de la guerre, de la misère ou de l’exclusion.

Comment les vertus du gaz naturel sont gonflées artificiellement

En additionnant toutes les formes de pollution liées à l’extraction et à l’utilisation du gaz naturel, on constate que ce gaz n’est pas aussi avantageux que l’affirment ses distributeurs, Gaz Métro et compagnie.

Images de la semaine