Passer une journée dans un fauteuil roulant en compassion à ceux qui y sont cloués !

Une initiative mondiale à travers une journée du changement, qui vise à promouvoir l’amélioration des soins de santé dits de compassion s’étend également au Canada. En Ontario, cette initiative vient d’être lancée, à l’attention des intervenants du système de santé, pour les inciter à prendre des mesures positives pour améliorer les soins de compassion aux patients.

La santé autrement par l’amélioration des soins de compassion

Les soins de compassion englobent tous les processus d’amélioration des soins aux patients et aux patientes dans le système de santé.

La journée du changement vise à inciter les professionnels à avoir une vision positive de la santé, à opérer les changements nécessaires à l’optimisation de la qualité des soins administrés aux malades dans les hôpitaux.

Ils doivent faire des promesses dans ce sens et prendre toutes les mesures adéquates.

Sportif en fauteuil roulant © Reuters/Sergio Moraes À compter d’aujourd’hui jusqu’au 17 novembre 2017, toute personne qui intervient dans le système de santé est invitée à participer en faisant une promesse, comme passer une journée dans un fauteuil roulant pour en faire l’expérience ou apprendre aux personnes âgées à utiliser les médias sociaux pour atténuer leur isolement et leur dépression.

Une initiative européenne saluée à travers le monde

La journée du changement a vu le jour au Royaume-Uni en 2013, à l’initiative d’un groupe de jeunes médecins, dont la Dre Helen Bevan.

Elle s’est donné comme ambition d’exploiter, de manière constructive, l’énergie collective, la créativité et les idées de milliers de personnes, à des fins d’amélioration de la santé humaine.

Cette journée se répand rapidement à traverse le monde, compte tenu ses enjeux, notamment en matière de santé et de bien-être social pour les personnes dans le besoin. Des pays comme l’Australie, l’Irlande du Nord, les Pays-Bas, la Finlande, les États-Unis, l’Écosse, le pays de Galles, la Nouvelle-Zélande, la Jordanie et l’Inde l’ont adoptée, dans le but de transformer au mieux leurs systèmes de santé.

Qui peut participer et quelles promesses peuvent être faites ? Change Day (Journée du changement) est un mouvement mondial qui permet aux individus et aux équipes de faire des promesses et de prendre des mesures, grandes ou petites, afin de réaliser des améliorations collectives avec un grand impact. Toute personne engagée dans le secteur de la santé, qu’il s’agisse d’un bénévole, d’un clinicien ou d’un membre du personnel, est invitée à participer en faisant des promesses. Les patients et les familles qui interagissent avec le système peuvent également participer. Passer une heure dans un lit de soins intensifs pour obtenir des connaissances sur l’expérience du patient; En savoir plus sur le diabète pour mieux comprendre les impacts personnels et sociaux de la maladie; Se présenter par son nom aux patients, aux résidents ou aux clients; Avoir le sourire… – Ce sont des gestes qui peuvent paraître petits, mais qui peuvent améliorer positivement l’expérience d’un patient; car ils viennent éclairer sa journée.

Cette journée est entrée récemment au Canada et elle s’intègre progressivement dans ses provinces : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Ontario.

En Ontario, la journée est placée sous le parrainage de l’Associated Medical Services et Qualité des services Ontario.

« Les travailleurs de la santé sont la clé de voûte du système de santé. Ils savent quels changements doivent être apportés pour favoriser la prestation de soins de compassion centrés sur la patiente ou le patient, et améliorer leur cadre de travail. » – Gail Paech, directrice générale d’Associated Medical Services.

RCI avec des informations de l’Associated Medical Services et Qualité des services Ontario

