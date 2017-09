Bel automne prévu au Canada et précipitations dans la normale

Les météorologues canadiens de l’agence MétéoMédia prévoient une saison d’automne très agréable d’ici novembre dans plusieurs régions du Canada.

Les prévisions à long terme dévoilées mercredi précisent qu’il y aura par la suite une transition vers des conditions météo plus typiques avec des tempêtes automnales et un avant-goût de l’hiver à travers tout le pays dès novembre.

André Monette, chef de service météorologie à MétéoMédia, précise que des conditions et des précipitations près des normales sont attendues en Ontario et au Québec cet automne, avec un bon nombre de jours secs et chauds.

Environnement Canada affirme aussi qu’au mois de novembre, le temps froid et la neige vont s’installer plus tôt que prévu.

Environnement Canada précise pour sa part que les feuilles des arbres devraient être particulièrement hautes en couleur cet automne en raison d’un été très pluvieux, et d’un automne qui devrait être généralement ensoleillé, ce qui favorise l’apparition des couleurs.

Un autobus scolaires sur une route l’automne en Ontario. © CBC

Des conditions toujours propices aux feux de forêt dans l’Ouest

Un homme regarde le feu qui s’approche de sa maison dans les Rocheuses canadiennes plus tôt cet été. © David McNew/Getty Images

Les deux extrémités du pays, soit la Colombie-Britannique, l’Alberta et le sud-est des Maritimes, auront droit à des températures au-dessus des normales, en continuité avec l’été très chaud et sec vécu dans ces régions et qui est à l’origine de très nombreux feux de forêt depuis juin dernier.

Ailleurs au pays, le mercure sera plus près des normales pour l’est de la Saskatchewan, le Manitoba et les territoires.

Les conditions pluvieuses habituelles pour la période seront de retour pour la Colombie-Britannique après un été marqué par des feux de forêt historiques.

Seul le sud des Prairies connaîtra des précipitations sous les normales.

RCI avec La Presse canadienne

