Éducation en français : Ottawa consultera les conseils scolaires et les communautés francophones du pays

C’est enfin chose faite, les conseils scolaires francophones, leurs communautés et les parents d’élèves qui fréquentent des écoles francophones auront une oreille attentive du gouvernement fédéral dans les dossiers éducatifs qui les touchent.

C’est jeudi qu’une nouvelle entente, conclue entre Patrimoine canadien, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNSCF), la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), et la Commission nationale des parents francophones (CNPF), a été rendue publique.

Une avancée importante pour les francophones en matière d’éducation en français après 13 mois de négociations et de revendications.

Fait important, les communautés francophones auront droit au chapitre en ce qui concerne les transferts fédéraux d’argent en enseignement.

Roger Paul, directeur général de la FNSCF :

« Ce n’est pas un fonctionnaire au ministère de l’Éducation, souvent anglophone, qui connaît les priorités et les besoins des communautés dans un contexte minoritaire. On est les mieux placés. »

De plus, le gouvernement fédéral sera imputable de ses décisions quant au financement des écoles francophones.

À nouveau M. Paul :

« Dans le passé, on ne comprenait pas les rapports d’imputabilité des provinces et des territoires. On ne savait pas où allait l’argent », a expliqué en entrevue Roger Paul, le directeur général de la FNCSF. « Pour nous, ce n’était pas clair, la reddition de comptes, et on ne semblait pas tenir compte du rôle des conseils scolaires francophones. »