Google et Levi’s : un blouson denim qui prend vos appels téléphoniques

Levi’s et Google ont mis en commun leur expertise pour la confection d’un nouveau blouson « intelligent », Levi’s commuter Trucker, qui permet notamment aux consommateurs de répondre aux appels téléphoniques et d’écouter de la musique par de simples mouvements sur la manche du blouson.

La légendaire marque de jean Levi’s a conçu avec l’aide de Google un blouson connecté, Levi’s Commmuter Trucker, qui est en quelque sorte une extension du téléphone intelligent.

En passant la main sur la manche ou en tapant sur un bouton spécial discrètement placé dans le blouson, le porteur du vêtement peut notamment écouter de la musique, avoir des renseignements de Google Maps, et placer ou recevoir un appel téléphonique sans utiliser son téléphone.

Un bouton à la manche gauche s’allume en plusieurs couleurs pour annoncer entre autres la réception d’appels téléphoniques ou de notifications.

Le blouson denim est le fruit d’une technologie baptisée Jacquard Technology qui équipe le tissu du type jacquard de capteurs qui envoient et reçoivent des signaux.

Levi’s et Google croient que cette nouvelle génération de tissu « intelligent» permettra aux consommateurs d’avoir le meilleur des outils numériques et technologiques sans perdre de temps à les manipuler.

Les deux compagnies ne sont pas les premières à développer des vêtements connectés. En 2016, la compagnie montréalaise de vêtements électroniques OMSignal s’est associée avec l’habilleur Ralph Lauren pour vendre le premier « soutien-gorge intelligent » qui capte des données biomédicales qui aideront les femmes à rester en forme et à prévenir les complications cardio-vasculaires. Google innove avec son blouson au niveau de l’interaction entre le vêtement et l’utilisateur : ce dernier a un rapport plus actif avec le vêtement en envoyant des commandes (surfer sur le Web par exemple) par de simples gestes.

Ce blouson denim sera en vente à la boutique en ligne de Levi’s à partir du 2 octobre prochain au prix de 437 $.

Des questions demeurent quant à la durabilité de ce blouson : combien de lavages pourra subir un « tissu intelligent » doté de capteurs sensibles?

Zoubeir Jazi