Hommage à la musique mélodique et rêveuse de José Evangelista

José Evangelista

Né à Valencia, Espagne, 1943, le compositeurfait une musique basée exclusivement sur la mélodie. Sa musique prend ses racines d’une vision très large de la tradition: à ses origines espagnoles s’est greffée l’influence du gamelan indonésien, de l’avant-garde occidentale et des musiques modales. Il a commencé ses études musicales avec le maestro Vicente Asencio mais il a parallèlement fait des études scientifiques (licence en physique) et par la suite travaillé en informatique, ce qui l’a amené au Canada. Installé à Montréal en 1970, il a étudié la composition avec André Prévost et Bruce Mather. Entre 1979 et 2009, il a été professeur à l’Université de Montréal. Il a également été membre fondateur de plusieurs sociétés de concerts et en 1987, a créé l’Atelier de gamelan balinais de l’Université de Montréal. Il a remporté plusieurs prix et reçu de nombreuses commandes, notamment de l’Itinéraire (Paris), du Kronos Quartet, du Groupe vocal de France, de la Société de musique contemporaine du Québec, de Radio-Canada et de Chants libres. Ses œuvres ont été jouées au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie par d’importants ensembles.