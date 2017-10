Le Canada met en œuvre les nouvelles modifications à la Loi sur la citoyenneté

Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé mercredi l’adoption du projet de loi C-6 et sa mise en œuvre dans le cadre de la Loi sur la citoyenneté. Ces changements assoupliront les exigences imposées aux personnes souhaitant obtenir la citoyenneté canadienne.

Des modifications majeures touchant les résidents permanents qui demandent la citoyenneté entreront en vigueur dès le 11 octobre. Les changements visent la présence effective (auparavant, un résident permanent devait passer au moins 183 jours par année au Canada) et l’âge requis pour passer les examens de connaissances et de compétences linguistiques. Avec ces modifications, le processus pour les plus jeunes et les plus vieux qui désirent obtenir la citoyenneté sera simplifié. Elles aideront également les personnes qui sont déjà établies au Canada à obtenir plus rapidement la citoyenneté.