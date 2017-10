Instagram: comment la chirurgie esthétique prospère-t-elle ?

L’obsession d’avoir le corps parfait et l’apparence la plus séduisante semble comblée par un « mariage » entre Instagram et la chirurgie esthétique. Les jeunes milléniaux utilisent de plus en plus Instagram pour magasiner une augmentation mammaire, une liposuccion ou encore une injection de botox tout en s’inspirant des vedettes du réseau social.

L’effet miroir d’Instagram qui banalise la chirurgie esthétique

L’industrie de la chirurgie esthétique a flairé les occasions d’affaires qu’offre le réseau social Instagram, fort de plus de 700 millions de membres actifs dont la majorité sont des milléniaux. Ces derniers y publient régulièrement des selfies, entre autres, où ils veulent bien paraître. Des vedettes comme les Kardashian ou des jeunes filles populaires sur Instagram sont devenues des modèles à suivre, voire à rivaliser.

Des chirurgiens, suivis par des milliers d’admiratrices ( «followers» ), affichent volontiers leurs photos avec des jeunes filles qui ont été retouchées. Des prises de photos avant et après opération illustrent les « transformations extrêmes » et qui ont « changé leur vie ». Des centaines de « like » ponctuent ces publications.

Kim kardashian avec une admiratrice prenant un selfie © GI / Scott Barbour

L’effet d’Instagram est indéniable sur l’essor de la demande de chirurgie esthétique par des jeunes filles selon une recherche effectuée par l’université Northwestern.

Environ la moitié des clients des cliniques esthétiques veulent avoir un « filtre naturel » qui leur donne une apparence splendide sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram selon un échantillon représentatif de chirurgiens esthétiques américains interrogés lors de l’étude.

Cette importance accordée à l’apparence, amplifiée et mise en relief par d’interminables selfies notamment sur Instagram, a fourni aux chirurgiens un nombre significatif de clients, pour la plupart des jeunes de moins de 30 ans. Une clientèle très peu présente il y a encore 10 ans.

L’augmentation mammaire, la liposuccion, la blépharoplastie ( enlever les poches de graisse et autres imperfections autour des paupières et des yeux) sont les opérations esthétiques les plus populaires.

Le marché mondial des chirurgies esthétiques a été estimé à 8,9 milliards de dollars en 2016 (dépassant le PNB d’Haïti et du Rwanda) selon les données de l’association mondiale des spécialistes en chirurgie plastique, l’IMCAS.

Comparer, choisir et prendre un rendez-vous avec un chirurgien esthétique

Instagram est devenu également un point de vente efficace pour les chirurgies esthétiques. Les utilisateurs peuvent y prendre rendez-vous avec des chirurgiens qui apparaissent sur des publicités accompagnées par des clientes ayant des milliers voire des millions de « followers » sur Instagram!

Cette forte demande a encouragé la recherche et le développement dans ce domaine, ce qui a moussé les profits des chirurgiens grâce, entre autres, à des appareils sophistiqués. L’utilisation du scalpel est maintenant révolue. Il est à noter que ce filon lucratif a attiré d’autres chirurgiens qui ne sont pas des chirurgiens esthétiques reconnus par les conseils d’ordres professionnels.

Zoubeir Jazi