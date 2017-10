Les Nations unies font un appel à l’autonomisation des filles

Le monde compte aujourd’hui 1,1 milliard de filles qui, malgré des changements importants dans le monde, continuent de vivre des situations difficiles, parfois horribles, hors de leur contrôle. En effet, selon l’ONU :

Dans des régions vivant une crise humanitaire , la violence s’aggrave souvent et soumet les filles à la violence sexuelle et physique, au mariage précoce, à l’exploitation et à la traite.

Cette situation compromet leurs perspectives d’avenir en matière d’emploi et d’indépendance financière à l’âge adulte.

Sous le thème « Autonomisation des filles : avant, pendant et après une crise » on célèbre ce mercredi 11 octobre la Journée internationale des filles dans le monde.

Le 19 décembre 2011, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré dans la résolution 66/170 le 11 octobre Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. La Journée internationale de la fille met l’accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l’autonomisation des filles et le respect de leurs droits de l’homme.

Au Canada, bien que la situation de filles ne puisse pas être comparée à celle des régions vivant une crise humanitaire, on ne peut dire qu’elle soit idéale. Selon la Fondation canadienne des femmes, les filles entre 13 et 15 ans continuent d’être une tranche de la population particulièrement vulnérable.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait une déclaration en cette Journée internationale des filles pour rappeler les investissements de son gouvernement afin de participer à l’autonomisation des jeunes femmes au pays.