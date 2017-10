Faut-il remplacer 2000 ha de terres agricoles par des commerces, maisons et autres industries ? L’UPA dit non !

L’étalement urbain qui met une pression importante sur les terres agricoles de la Communauté métropolitaine de Montréal doit être contenu, pour préserver ces zones et établir des règles susceptibles de mener à un aménagement durable du territoire.

Patrice Juneau est le porte-parole de l’Union des producteurs agricoles.

L’Union estime que près de 2000 ha de terre agricoles sont en péril sur le territoire de Montréal. C’est une grande problématique qui nous préoccupe beaucoup, affirme M. Juneau.

1000 ha de terrain pourraient disparaître, à très brève échéance, et 1000 autres ha sont menacés, sous le coup du projet de loi 85 du gouvernement provincial.

Ce projet de loi vise à créer l’implantation de deux pôles logistiques et d’un corridor de développement économique aux abords de l’autoroute 30 pour le développement d’entreprises liées au transport et à la logistique.

Les 2000 ha de terres agricoles concernés sont les meilleures terres au Québec, situés dans le meilleur climat propice à l’agriculture, et ils pourraient disparaitre, prévient M. Juneau.

Dans le cas du projet de loi 85, la menace qui plane sur 1000 ha est représentée par l’idée de l’implantation des entreprises dans le secteur de la logistique et du transport.

Les autres milles ha sont concernés par toutes sortes de demandes : dézonage pour les transformer en secteur résidentiel, commercial et industriel, ou pour tout autre usage qu’agricole envisagé par une multitude de municipalités et de Municipalités régionales de comté (MRC).

Mépris des engagements qui existent

Malgré l’adoption, en 2012, du Plan métropolitain d’aménagement et de développement, le PMAD, il y a d’un côté des maires et des préfets de MRC à la communauté qui continuent de grignoter le territoire agricole, et de l’autre côté le gouvernement du Québec, avec son projet de loi 85 qui est déposé, et qui hypothèque 1000 ha de terrain tout au long de l’autoroute 30.

Selon les explications de Patrice Juneau, le plan métropolitain d’aménagement et de développement gèle essentiellement le dézonage agricole sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, prévoit une densification de l’espace urbain. Ce plan représente vraiment un frein à l’étalement, et au développement anarchique du territoire.

Dénonçant le projet de loi 85 du gouvernement, il relève que c’est une recette inventée pour s’assurer une emprise monarchique sur les terres agricoles, en passant outre toutes les instances, ou toutes les règles démocratiques, et en contournant ses propres lois.

Le gouvernement du Québec est invité à envoyer des orientations à tous les planificateurs du territoire, pour leur indiquer les objectifs à atteindre et fixer les balises importantes.

Il doit prioritairement rappeler à ces planificateurs que la zone agricole au Québec est rare, ne représente que 2 % de l’ensemble, qu’elle est non renouvelable, et que tout doit être fait pour la protéger.

Le gouvernement doit apporter des amendements à son projet de loi 85 pour tenir compte des prérogatives de la commission de protection du territoire agricole. Il ne doit pas exclure cette commission du processus de développement dans le secteur de la logistique et du transport tout au long de l’autoroute 30, recommande M. Juneau

Il existe un plan métropolitain de développement et d’aménagement qui a été élaboré en 2012 et qui doit être respecté, réclame-t-il.