Plusieurs morts dans un carambolage explosif entre camions d’essence

En Ontario, un tronçon de l’autoroute 400 est fermé à la circulation et devrait le demeurer pendant toute la journée de mercredi en raison d’un accident meurtrier spectaculaire survenu peu avant minuit au nord de Toronto et impliquant 14 véhicules dont deux camions-citernes remplis d’essence.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP)affirme que quelques personnes ont perdu la vie dans le carambolage survenu en fin de soirée, mardi, sur l’autoroute 400 dans la région de Barrie, à une centaine de kilomètres au nord de Toronto.

Mais elle ne peut pour le moment en préciser le nombre alors que les secouristes peinent à s’approcher des carcasses fumantes des véhicules. Les collisions ont provoqué un important incendie qui a duré toute la nuit.

Un des policier sur les lieux, Vincent Hick, affirme n’avoir jamais vu une scène aussi terrible dans toute sa carrière de 23 ans. « Il y a trois gros camions-remorques qui sont brûlés, fondus, presque pas reconnaissables. Et probablement 4-5 voitures qui ont complètement brûlé.»

En début de matinée, mercredi, la police demeurait incapable d’expliquer les circonstances du carambolage, mais une enquête était en cours.

Le tronçon de l’autoroute 400 est fermé à la circulation et devrait le demeurer pendant toute la journée de mercredi.

L’incendie a détruit presque tous les véhicules impliqués », déclare le sergent Kerry Schmidt de la Police provinciale de l’Ontario.

Environ 40 minutes avant le carambolage, une autre collision de trois voitures avait ralenti la circulation sur l’autoroute 400 en direction nord. Selon Schmidt, la police et d’autres services d’urgence étaient toujours sur les lieux de ce premier accident lorsque la tragédie s’est produite. « Il y a un énorme déversement environnemental, avec du carburant qui fuit et qui brûle sur les lieux, mais nous allons attendre d’éteindre le feu avant d’évaluer ce qui doit être fait en premier. »

Vincent Di Pinto, un témoin de l’accident, venait de quitter son travail à l’Université York.

Il se dirigeait vers le nord sur l’autoroute quand il a vu «un camion donner un gros coup de barre et percuter l’arrière d’un autre gros camion qui transportait des voitures.

« Après cela, j’ai entendu des bruits de claquement, puis une forte explosion … Je suis sorti et j’ai regardé et c’était juste des explosions, une explosion après l’autre et des flammes orange qui commençaient à monter dans le ciel. »

Un aurtre témoin, Robert Bianchi, dépassait en automobile le lieu du premier accident en conduisant en direction sud sur l’autoroute 400.

Environ 500 mètres après cette scène, il a vu une « énorme » explosion. «Je tremble encore, je ne peux pas croire ce que j’ai vu», a-t-il déclaré à CBC Toronto. « Alors j’ai foncé sur mon accélérateur parce que je ne voulais pas être atteint par cette boule de feu. »

