Découvrez les cinq métiers de René Lévesque décédé il y a 30 ans

Le premier novembre est véritablement le début du mois des morts dans le coeur de bien des indépendantistes québécois qui se souviennent du décès il y a 30 ans aujourd’hui de l’homme qui a tenté vainement de faire du Québec une nation séparée et véritablement distinctive du reste du Canada.

Certains de ces « souverainistes » affirment que le rêve de l’indépendance du Québec s’est réellement éteint avec René Lévesqque, un infatigable fumeur qui est mort d’une crise cardiaque le 1er novembre 1987, à l’âge de 65 ans et ce deux ans seulement après avoir quitté la vie politique.

Bien que cet homme ait eu une idée fixe dans la vie politique, il a dans les faits connus cinq carrières bien différentes que nous vous faisons découvrir à l’aide de cinq vidéos

1-Le journaliste (1944-1959)

René Lévesque n’avait pas encore 14 ans qu’il occupait un emploi d’été comme traducteur, annonceur et lecteur de nouvelles à la radio de New Carlisle, sa ville natale au Québec.

À 19 et 20 ans, il travaillait dans des stations de radio de Québec. Puis à 22 ans, il a été embauché par la Voice of America qui recherchait des journalistes bilingues et qui l’envoie en Europe, alors que sévit la Seconde Guerre mondiale.

En 1946, Radio-Canada International qui venait d’ouvrir ses portes l’engage à son tour comme journaliste. Celui-ci animera, jusqu’en 1951, le programme quotidien de RCI « La Voix du Canada ».

À la fin de l’année 1951, René Lévesque devenait correspondant de guerre en Corée et à son retour, il a été promu chef de service des reportages radiotélévisés à Radio-Canada. Il animera jusqu’en 1959 des émissions de radio et de télévision et il deviendra une personnalité publique très en vue.

2- Le politicien (1960-1968)

Après plusieurs années à Radio-Canada, René Lévesque s’est joint comme ministre en 1960 à l’« équipe du tonnerre » du nouveau gouvernement libéral du premier ministre québécois Jean Lesage.

Son rêve est de redonner aux Quécois la mainmise sur leurs richesses minières souterraines, toute une révolution avec une société qui était plutôt alors familière avec la révolution agraire.

Il sera au cœur de la Révolution tranquille et de la nationalisation de l’électricité à cette époque. Déçu de la position de son parti sur l’avenir politique du Québec, il quitte le Parti libéral en 1968 et il anime des émissions de radio et de télévision et devient une personnalité publique très en vue

3-L’indépendantiste dans l’opposition (1968-1976)

C’est le 19 novembre 1967 que René Lévesque fonde le Mouvement souveraineté-association (MSA) afin de promouvoir sa vision d’un Québec indépendant, mais associé économiquement au Canada dans le cadre d’une nouvelle union semblable à la Communauté économique européenne. C’est la formule de la souveraineté-association.

Avec la création du Parti québécois en 1968, René Lévesque qui en est le chef va voir ce parti récolter 23 % des voix et 7 sièges. Par la suite, à l’élection de 1973, le Parti québécois finit une fois de plus au deuxième rang derrière le Parti libéral dirigé par Robert Bourassa. Cette fois, il récoltera 30,22 % et six sièges.

À l’élection du 15 novembre 1976, René Lévesque mène le Parti québécois au pouvoir face aux Libéraux de Robert Bourassa en recueillant 41 % du vote et 71 des 110 circonscriptions.

Vers 22 h ce soir-là, devant des milliers de personnes en liesse rassemblées au Centre Paul-Sauvé de Montréal, René Lévesque avait prononcé un discours devenu célèbre. Il avait ainsi déclaré: « Nous ne sommes pas un petit peuple. Nous sommes peut-être quelque chose comme un grand peuple. J’ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d’être Québécois que ce soir. »

4- Le premier ministre souverainiste (1976-1985)

Devenu premier ministre du Québec, René Lévesque s’engage à tenir un référendum pour enclencher le processus d’accession à l’indépendance de la province du Québec.

Le 20 mai 1980, le référendum tant attendu a lieu après une campagne fort émotive.

René Lévesque essuie une défaite personnelle majeure. Le non l’emporte avec 55,6 % des voix, contre 40,44 % pour le oui. Devant des partisans du oui rassemblés au centre Paul-Sauvé, René Lévesque déclare: « Si j’ai bien compris, vous êtes en train de me dire : à la prochaine fois ».

5- Le retraité ( 1985-1987)

Après la politique, il a brièvement renoué avec le journalisme, jusqu’à son décès.

Le 1er novembre 1987, René Lévesque meurt dans sa résidence de l’île des Sœurs. Il avait alors 65 ans.

Deux jours plus tôt, Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque, les ex-premiers ministres, s’étaient rencontrés à la librairie Paragraphe, à Montréal, dans le cadre d’une campagne de souscription en appui aux écrivains. Les deux blaguent, visiblement heureux de se revoir dans d’autres circonstances.

