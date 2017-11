Entre passions et divisions : plus d’immigrants viendront au Canada

Le Canada veut accueillir plus d’immigrants d’ici 3 ans selon un « plan pluriannuel » dévoilé mercredi et qui fera passer graduellement le nombre de nouveaux venus à 310 000 nouveaux venus en 2018, 330 000 en 2019 et 340 000 en 2020.

Ces seuils représentent une hausse marquée par rapport aux années précédentes datant des années du gouvernement conservateur de Steven Harper où la moyenne était autour 260 000 nouveaux venus.

Le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, d’origine somalienne et qui est arrivée au Canada à l’âge de 16 ans, en a fait l’annonce mercredi au terme de consultations pancanadiennes où il a été confronté à des opinions divergentes par rapport a l’immigration et a la capacité des nouveaux venus d’être bien intégrés.

L’augmentation la plus importante du nombre d’immigrants accueillis au Canada sera dans la catégorie de l’« immigration économique », destinée à faire venir au pays des travailleurs qualifiés. La cible passera graduellement de 172 500 immigrants cette année à 195 800 en 2020.

Une cible de 340 000 nouveaux arrivants qui vise trois objectifs

L’objectif du gouvernement canadien est à la fois d’attirer les meilleurs talents sur un marché mondial compétitif, de réunir les familles et d’offrir un refuge aux personnes déplacées par les catastrophes et les conflits.

Cela signifie que dans trois ans, les nouveaux arrivants feraient bondir la population totale canadienne de presque 1 % chaque année. Ce taux de 1 % serait selon plusieurs analystes nécessaire pour assurer la compétitivité de l’économie, sur fond de natalité déclinante et une population vieillissante.

Une cible de 340 000 nouveaux immigrants chaque année peut sembler ambitieuse, mais elle est bien loin de celle recommandée l’an dernier par l’influent Conseil consultatif en matière de croissance économique, qui préconisait l’accueil de 450 000 immigrants.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, a expliqué que les cibles fixées par son gouvernement respectent la capacité d’accueil et d’intégration des Canadiens et des partenaires sur le terrain.

Un pays accueillant historiquement et aujourd’hui deuxième au monde

Depuis la création du Canada en 1867, plus de 17 millions d’immigrants ont été autorisés à venir s’établir parmi nous avec pour résultats que près d’un Canadien sur cinq est un immigrant en ce moment.

Si les politiques migratoires du Canada et du Québec devaient rester inchangées durant les 20 prochaines années, c’est près d’un Canadien sur deux qui sera un immigrant ou un enfant d’immigrant en 2036.

Dans la plupart des autres pays en développement, les taux d’immigration sont beaucoup plus faibles. L’Australie est le seul autre pays où la proportion d’immigrants est la plus élevée.

Les États-Unis décernent certes par exemple environ 675 000 visas à des immigrants chaque année, mais le Canada, qui a une population près de 10 fois moins importante (36 millions), accueille en moyenne près de 300 000 immigrants chaque année.

Au Québec pendant ce temps…

– Le gouvernement québécois de Philippe Couillard vient d’annoncer qu’il s’attend à ce que la province du Québec qui administre son propre programme d’immigration accueille de 49 000 à 53 000 immigrants l’an prochain.

– Cette fourchette est identique à celle prévue pour 2017

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

