Un nouveau prix journalistique au Canada pour mieux comprendre et évaluer la qualité des nouvelles

Les partenaires

La Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien a pour mission de promouvoir l’excellence en journalisme et de reconnaître les grandes réalisations dans ce domaine. Ses principales activités sont le programme de prix organisé chaque année et couronné par un gala durant lequel les décideurs sont invités à rencontrer les grands noms des médias canadiens. De plus, par sa série de conférences J-Talks, la Fondation travaille à promouvoir le dialogue entre les journalistes, les gens d’affaires, les universitaires et les étudiants quant au rôle des médias dans la société canadienne, et à explorer les défis auxquels font face les médias à l’ère numérique. La Fondation encourage aussi l’éducation, la formation et la recherche en journalisme.

Facebook

Facebook a été créé en 2004. Sa mission est de donner aux gens le pouvoir de créer des communautés et de rapprocher le monde. Plus de 23 millions de Canadiennes et de Canadiens utilisent Facebook pour rester branchés avec leurs amis et les membres de leur famille, pour savoir ce qui se passe dans le monde et pour partager et exprimer ce qui leur tient à cœur. Son nouveau projet sur le journalisme, appelé Facebook Journalism Project, a été conçu pour soutenir le journalisme et la « littératie médiatique » et pour servir de plaque tournante pour les journalistes et les éditeurs qui pourront se renseigner et partager de l’information. FacebookMD est une marque déposée de Facebook Inc. Les autres marques ou les noms de produits mentionnés peuvent aussi être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.