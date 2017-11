Des avocats canadiens inquiets de la persécution dont sont victimes leurs collègues internationaux

Malaisie : L’arrestation, la détention et la déportation de l’avocat bangladeshi Adilur Rahman Khan

Égypte : La détention de l’avocat Ibrahim Metwally Hegazy

Turquie : La détention des avocats Didem Baydar Ünsal, Aytaç Ünsal, Ahmet Mandacı, YağmurEreren, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Süleyman Gökten, Ozgur Yılmaz, Oya Aslan, Ayşegül Çağatay, BehiçAşçı, Aycan Çiçek, Günay Dağ, Zehra Özdemir et Özgür Yılmaz.

Le Groupe de surveillance des droits de la personne est composé de conseillers du Barreau du Haut-Canada nommés par le Conseil pour surveiller les violations des droits de la personne qui visent les membres de la profession juridique et de la magistrature dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions professionnelles légitimes.

Le mandat du Groupe de surveillance est :

d’analyser l’information qui est portée à son attention concernant les violations des droits de la personne qui visent les membres de la profession juridique et de la magistrature dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions professionnelles légitimes, ici et ailleurs;

de déterminer si l’affaire nécessite une réaction du Barreau;

de préparer une réponse pour examen et approbation du Conseil.

En juin 2014, le Groupe de surveillance a publié son rapport Facilitating International Access to Justice Through Intervention (en anglais seulement). Ce rapport se veut un aperçu du travail du Groupe au cours des années, d’une perspective d’accès à la justice, en décrivant les types de clients qui les avocats persécutés servent. Les avocats qui sont persécutés par les autorités sont souvent des défenseurs des droits de la personne. Ils représentent aussi des clients vulnérables qui n’ont aucun autre accès à des services juridiques. Les juges sont compris dans le rapport. La plupart du temps, les juges qui sont persécutés dans le cours de leurs fonctions favorisent l’accès à la justice en défendant l’indépendance de la magistrature et la primauté du droit.