Ottawa deviendra-t-elle officiellement bilingue?

Ottawa est la capitale du Canada. Elle est située en Ontario, une province unilingue anglaise, mais dont 500 000 résidents sont francophones. Elle est située à quelques minutes à pied de Gatineau, une ville du Québec.

Alors que le Canada est officiellement bilingue, pourquoi la capitale du pays ne l’est-elle pas?

Cette question fait l’objet de discussion depuis des années et le maire actuel, Jim Watson, s’est toujours opposé à un statut officiel bilingue pour sa ville.

Mardi, le gouvernement ontarien a déposé un projet de loi qui pourrait changer tout ça. Il officialiserait les services en français à la Ville d’Ottawa.

On s’attend à ce que ce projet de loi soit adopté d’ici décembre. Ce qui conférerait à la ville un statut bilingue avant les fêtes.

Un moment historique selon Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario :

« Ce sont des pas extrêmement importants dans la bonne direction. On souhaite que d’ici la fin 2017, ce ne soit plus un projet de loi, mais que ce soit une loi et qu’on puisse aller de l’avant […] et s’assurer que les services qui sont déjà là sont maintenant enchâssés dans une loi. Ça établit le français et l’anglais comme étant deux langues officielles égales pour la Ville d’Ottawa. »