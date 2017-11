Mourir en refusant une transfusion : les Témoins de Jéhovah du Québec sont dans leur droit

Au terme d’une enquête qui a duré un an, le coroner en chef adjoint du Québec, Luc Malouin, conclut que le Code civil du Québec prévoit qu’une personne majeure, saine d’esprit, consciente et bien renseignée peut accepter ou refuser un traitement médical, à condition que la décision ait été libre et éclairée.

L’enquête du coroner portait sur le décès d’Éloïse Dupuis, une Témoin de Jéhovah de 26 ans qui a perdu la vie à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 12 octobre de l’an dernier après avoir refusé à plusieurs reprises de recevoir une transfusion sanguine.

Elle venait tout juste de donner naissance à son premier enfant, qui lui a eu la vie sauve.

Le coroner tentait non seulement de déterminer s’il y avait eu erreur médicale, mais aussi si Éloïse Dupuis avait exprimé clairement son refus de recevoir une transfusion sanguine, une procédure interdite selon la confession des Témoins de Jéhovah.

Les conclusions du coroner

Luc Malouin estime que même dans une situation de vie ou de mort, les médecins ne peuvent en aucun cas forcer un Témoin de Jéhovah à recevoir une transfusion sanguine.

Il fait valoir qu’Éloïse Dupuis a exercé d’abord et avant tout son droit de refuser un traitement médical, droit accordé à tout citoyen. Ce choix a été fait de manière libre et éclairé et les médecins ne pouvaient en aucun cas agir à l’encontre de sa volonté.

« Un médecin qui agirait à l’encontre de telles directives se retrouverait devant le Collège des médecins du Québec et risquerait des conséquences déontologiques pouvant aller jusqu’à la radiation pour avoir contrevenu aux directives claires et précises d’un patient », conclut le coroner.

Le savez-vous?

Pourquoi les Témoins de Jéhovah refusent-ils les transfusions sanguines?

Tant l’Ancien que le Nouveau Testament commandent de s’abstenir de sang (Genèse 9:4 ; Lévitique 17:10 ; Deutéronome 12:23 ; Actes 15:28, 29).

De plus, aux yeux de Dieu, le sang représente la vie (Lévitique 17:14).

Donc, par obéissance à Dieu et par respect pour lui, qui est à l’origine de toute vie, nous n’absorbons pas de sang.

Transfusions et Témoins de Jéhovah: c’est une liberté de choix?

M. Malouin fonde son argumentaire sur un article du Code civil du Québec qui reconnaît le droit pour une personne majeure, saine d’esprit et consciente de refuser un traitement médical et sur les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne qui protègent la liberté de conscience et de religion.

La tante d’Éloïse Dupuis, Manon Boyer, fustige cette conclusion du coroner. « Son enfant aussi avait des droits, il avait le droit à la vie cet enfant-là, il avait le droit d’avoir une mère qui prend soin de lui. Au prix de la liberté de religion, on a sacrifié une vie, on a brisé une autre vie parce que cet enfant-là n’aura pas connu sa mère », poursuit Mme Boyer.

Les droits de l’enfant auraient également dû être défendus devant la cour, dit l’avocat constitutionnaliste Guy Bertrand. « L’enfant a le droit à la sécurité, ce qui comprend la sécurité de sa mère, la sécurité d’un système de vie dans lequel sa mère joue un rôle important », explique-t-il.

Un refus de transfusion exercé sans pression

Mardi, le mari d’Éloïse Dupuis, Paul-André Roy, qui est lui aussi Témoin de Jéhovah, a affirmé que « la mort d’Éloïse est une tragédie qui a bouleversé notre existence ».

Il affirme cependant que « les choix qu’Éloïse a faits quant aux soins à recevoir ont été faits de façon autonome et non sous la contrainte ».

Le coroner rapporte pour sa part que lorsque les médecins se sont retrouvés seuls avec Éloïse en salle d’opération, ils lui ont offert de réaliser une transfusion sanguine en précisant qu’ils garderaient la procédure secrète et que sa famille ne serait pas mise au courant, que ce serait simplement consigné dans son dossier médical.

« Elle comprenait bien les risques et les avantages des transfusions sanguines ainsi que les risques et les avantages des autres traitements médicaux qui lui étaient offerts », fait valoir le coroner.

Manon Boyer affirme pour sa part que la jeune femme, trop affaiblie, n’était plus en possession de toutes ses facultés et que des membres des Témoins de Jéhovah présents dans sa chambre ont exercé une influence indue.

Aide-mémoire…

Certains des précédents au Canada de décès de Témoins de Jéhovah pour cause d’insuffisance sanguine

– En 2002, une Albertaine de 17 ans, membre des Témoins de Jéhovah, meurt de la leucémie, car des traitements avaient été administrés trop tard.

– En 2006, un Québécois de 26 ans atteint d’une tumeur bénigne à l’intestin refuse toute transfusion sanguine et décède à l’hôpital.

– En 2012, une femme de 55 ans, blessée dans un accident de voiture au Québec, meurt au bout de son sang après qu’elle et sa famille ont « expressément » demandé aux médecins de respecter leur choix de ne pas recevoir de sang.

– En 2014, un motocycliste de 45 ans non loin de Montréal est conscient à son arrivée dans un hôpital où il exprime son refus de recevoir une transfusion sanguine en raison de ses croyances religieuses. Il meurt dans les heures suivantes.

