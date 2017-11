Fuite de 210 000 gallons de pétrole : TransCanada ferme son oléoduc aux États-Unis

La compagnie TransCanada a révélé jeudi qu’environ 5000 barils de pétrole (210 000 gallons) se sont déversés de son oléoduc Keystone pour une raison encore inconnue.

L’entreprise de Calgary, dans l’Ouest canadien, rapporte que des employés ont fermé l’oléoduc jeudi matin après avoir détecté une baisse de pression.

La fuite a eu lieu dans le comté de Marshall, tout près de la frontière séparant le Canada de l’État du Dakota du Nord.

Cette fuite force donc TransCanada à fermer son oléoduc entier de 4324 km de long entre l’Alberta et les terminaux pétroliers de Cushing, dans l’État de l’Oklahoma, et ceux de Patoka dans l’Illinois.

Aide-mémoire…

Du pétrole de l’Alberta à l’Oklahoma

– L’oléoduc transporte du pétrole brut depuis l’Alberta vers des raffineries de l’Illinois et de l’Oklahoma en passant à travers les Dakota, le Nebraska, le Kansas et le Missouri.

– Il peut transporter près de 600 000 barils ou près de 76 millions de litres de pétrole par jour.

– Sur son site web, TransCanada prétend avoir transporté de façon sécuritaire plus de 1,5 milliard de barils ou environ 238 milliards de litres de pétrole depuis la mise en place de l’oléoduc en 2010.