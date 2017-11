Écrire l’amour au quotidien…

On le ressent toujours, il nous accompagne partout. L’amour est l’émotion la plus universelle, la plus partagée, la plus pure qu’il soit. Elle est en nous, même quand on ne la perçoit pas. Un écho de ta voix de l’écrivain Ángel Mota, se veut une ode à l’amour tel que perçu par nos sens chaque jour, parfois oublié dans la folie de la routine. Traduit au français par Nelly Roffé, écrivaine elle aussi, ce recueil de poésie est le reflet de l’envie de l’auteur de ramener l’amour à notre quotidien pour qu’on l’apprécie et on le déguste.

En conversation avec Radio Canada International, Ángel Mota nous dit que ce recueil a été écrit à des endroits physiques très précis, en nature et en ville, ici. Mais ces textes, nous dit-il, viennent surtout d’un lieu intérieur qu’à son avis, doit exister chez tous les humains et qui nous unit. Un lieu où l’amour naît.

Feuilletez quelques pages du livre :