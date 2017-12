Des chercheurs canadiens utilisent l’ADN comme arme de lutte contre le cancer

Avoir un traitement personnalisé contre le cancer peut sembler presque un rêve. Souvent, les malades doivent recevoir des traitements qui ne s’adaptent pas à leurs spécificités, surtout pas aux spécificités de leur ADN. Voilà pourquoi on se réjouit du tout nouveau programme d’essais cliniques de génomique oncologique personnalisée (POG) pour répondre aux besoins uniques de chaque personne atteinte de cancer.

Le projet POG de la Fondation contre le cancer de la Colombie-Britannique et de Genome Colombie-Britannique (Genome BC) se penche sur les mutations précises qui causent le cancer chez un individu. Les médecins peuvent ensuite personnaliser les options de traitement pour cibler ces mutations.

Nous avons parlé à la De Catalina López-Correa, directrice scientifique à Genome BC, qui explique dans cet extrait pourquoi cette nouvelle approche de lutte contre le cancer est si novatrice et porteuse d’espoir :

Le partenariat entre Genome BC et la Fondation contre le cancer de Colombie-Britannique permet le financement conjoint de la série d’essais cliniques en se servant des expertises propres à chacune des deux instances :

Un homme se fait prendre un échantillon de salive lors d'un test d'ADN © REUTERS/Juan Medina

Les attentes qu’ont les chercheurs et les donateurs envers ce projet pilote sont élevées. La Dre López-Correa nous explique de quelle manière l’argent investi aura un effet direct sur la santé de quelques centaines de personnes atteintes d’un type de cancer :

Lorsque ce projet rendra publiques ses conclusions, on verra si les résultats escomptés sont au rendez-vous. Mais ce qui est évident, c’est que la révolution génomique est en cours. Il y a de plus en plus de recherches qui mettent en lumière le potentiel des applications de la recherche génomique sur la santé humaine. La Dre López-Correa nous parle des débuts de cette tendance scientifique qui a commencé en 2000 :

