Hady Zaccak et les 104 rides d’Henriette sa grand-mère

Le documentariste libanais Hady Zaccak a filmé sa grand-mère pendant une vingtaine d’années pour témoigner de la vivacité de cette femme morte à 104 ans et qui a vu autour d’elle sa famille et ses amis naître et mourir.

104 rides est un film touchant présenté le 10 décembre à Montréal dans le cadre du Rendez-vous du cinéma libanais au cinéma Guzzo de Côte-Vertu.

Une grand-mère qui a aussi vécu au Brésil avant de revenir au Liban. Une centenaire qui n’avait pas perdu son côté coquin même si elle commençait à perdre la mémoire.

Maryse Jobin s’est entretenue avec Hady Zaccak, auteur et réalisateur producteur chez Zac films, sa boîte de documentaires.

Affiche du film de Hady Zaccak: sa grand-mère Henriette lorsqu’elle était jeune femme. © Zac films

Bande-annonce de 104 rides avec sous-titres anglais où Hady Zaccak demande plusieurs fois à sa grand-mère quel âge elle a.