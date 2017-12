Une conférence nationale vise l’apprentissage scientifique des jeunes Canadiens

Près de 250 délégués participent depuis mardi à la Conférence nationale sur le leadership de Canada 2067 à Toronto dans le but de concevoir un plan d’action pour propulser l’apprentissage des sciences au Canada pour les 50 prochaines années.

Cet événement réunit divers intervenants, dont des jeunes, des enseignants, des représentants de l’industrie, des décideurs et des partenaires communautaires, afin de discuter de leur rôle respectif dans le processus d’apprentissage des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, les STIM, et de réfléchir ensemble aux changements qui pourraient être apportés à l’enseignement de ces matières.