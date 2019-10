Tiempo de ser o el teatro como instrumento de lucha contra la homofobia

“Yo represento a Julia. Estoy enamorada totalmente de Andrés, quien finalmente descubrimos que es homosexual. Y yo, pues tengo una lucha interna porque por un lado me doy cuenta que él no se siente atraído por mí, pero yo estoy tan enamorada que quiero hacer de lado esos guiños que me hacen ver la verdad. Pero finalmente me doy cuenta que tengo que dejarlo ir. Que por más fuerte que sea mi enamoramiento, las cosas en el amor no se pueden forzar”. Carolina Gallegos, acrtriz.