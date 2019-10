¿Cómo les fue a los candidatos latinos en la elección federal canadiense?

Los resultados obtenidos por los candidatos de origen latinoamericano en estas elecciones corresponden a la tendencia nacional: los liberales reafirmaron su posición aunque en lugares estratégicos la confianza de los electores se hizo desear; los del Bloque Quebequense se atacaron a vacíos dejados por los partidos tradicionales en Quebec, aunque en ciertos casos no logró lo esperado; los neodemócratas perdieron mucho terreno y los verdes no lograron convencer que eran la opción para enfrentar la urgencia climática. Los conservadores no presentaron candidatos de origen latinoamericanos en esta elección.

Diputados Electos

Pablo Rodríguez – Partido Liberal – Honoré Mercier

Sin mucha dificultad el ministro del Patrimonio en el gabinete de Trudeau fue reelegido en su circunscripción Honoré Mercier. Obtuvo 58% de los sufragios y 29,300 votos populares. De origen argentino, Pablo Rodríguez tiene mucho tiempo siendo parte del paisaje político canadiense.

Fue elegido por primera vez en 2004 y reelegido en 2006 y 2008. En 2015, fue reelegido miembro del Parlamento por Honoré-Mercier. Posteriormente fue nombrado Secretario Parlamentario del Ministro de Infraestructura y Comunidades, cargo que ocupó hasta su nombramiento como Jefe de Gobierno en 2017. Como Jefe de Gobierno, fue miembro de la Junta de Economía Interna y participó como miembro invitado del Comité del Gabinete sobre Cuestiones de Gobierno Abierto y Transparente. En 2018, fue nombrado Ministro de Patrimonio Canadiense y Multiculturalismo.

Graduado en administración de empresas, Pablo Rodríguez comenzó su carrera en el campo del desarrollo internacional para una ONG de Montreal. En este cargo, fue responsable de la gestión y evaluación de proyectos de desarrollo en África, Asia, América Latina y el Caribe.

Soraya Martínez Ferrada – Partido Liberal – Hochelaga

Contrario a lo que muchos pensaron, esta liberal logró hacerse paso en una circunscripción que desde 2011 votaba por el Nuevo Partido Democrático.

Ciudadana del Este de Montreal desde su llegada a Canadá en 1980, Soraya Martínez Ferrada tiene experiencia en gestión, comunicación y desarrollo de proyectos adquirida a través de su participación durante más de 20 años en círculos comunitarios, culturales y políticos. En la política durante más de diez años, fue elegida concejala de la ciudad de Saint-Michel en 2005 y luego nombrada miembro del consejo ejecutivo.

También fue jefa de gabinete de la líder de la oposición oficial de la Ciudad de Montreal, además dirigió y participó en varias campañas electorales municipales. También dirigió la campaña electoral federal de Melanie Joly, ministra liberal de las Lenguas Oficiales, en 2015. Antes de postularse para la nominación del Partido Liberal de Canadá en el distrito de Hochelaga, fue asesora principal de la Ministra de Patrimonio Canadiense en el gobierno de Trudeau, cargo ocupó desde 2015. Trabajó en temas de políticas públicas relacionadas con la cultura y estrategias de exportación para las industrias culturales canadienses.

Candidatos no electos

Claudia Valdivia – Bloque Quebequense – Châteauguay-Lacolle

Derrota honorable para esta candidata de origen chileno que hasta muy tarde en la noche del lunes parecía estar liderando los resultados. Finalmente fue la candidata liberal Brenda Shanahan que logró reelegirse en esa circunscripción de Châteauguay-Lacolle, en Québec.

William Morales – Partido Liberal – Drummond

Este candidato de origen colombiano fue uno de los que más apoyo popular obtuvo con 9 495 votos y 17,5% de los sufragios. Llegó en segundo lugar detrás del candidato del Bloque Quebequense, Martin Champoux. Se cree que la campaña de Morales, que fungió durante varios años como consejero municipal de la ciudad de Drummondville en la periferia de Montreal, pudo haberse visto afectada por la presencia de Julián Andrey Mazuera y su esposa, Ana Milena Padilla Vaquero, ambos condenados penalmente en diferentes casos en el partido de nominación del candidato. Mazuera fue condenado a 10 años de prisión por un caso de importación de cocaína en 2013.

Paulina Ayala – Nuevo Partido Democrático – St-Léonard-Montréal-Nord

La que perdió definitivamente fue esta candidata de origen chileno que había representado a la gente de la circunscripción de Honoré-Mercier durante 4 años entre 2011 y 2015. En esta ocasión presentándose por el distrito de Saint-Léonard-Montréal-Nord, logró obtener 2896 votos llegando en 5o lugar de los candidatos. En la elección donde Justin Trudeau llegó al poder en 2015, el candidato Pablo Rodríguez del Partido Liberal la hizo perder su puesto como diputada.

Juan Vázquez – Partido Verde – Papineau

El joven que se presentaba contra el primer ministro Justin Trudeau tuvo un desempeño interesante. Y aunque sólo obtuvo 3 673 votos, 7,3% del voto popular. Juan es homeópata y naturópata profesional que vive en Montreal. Miembro del equipo de desarrollo sostenible del Banco Nacional de Canadá. Ha participado en las últimas cinco conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático y en la conferencia RIO+20 sobre desarrollo sostenible.

También ha estado constantemente involucrado con YOUNGO, proyecto de jóvenes derivado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Juan Vázquez fue candidato por el Partido Verde de Quebec en las elecciones provinciales de octubre de 2018.