¿Qué le espera ahora a Jody Wilson-Raybould como diputada independiente?

Jody Wilson-Raybould, fue la ministra de los Veteranos y ministra de Justicia del pasado gobierno de Justin Trudeau, que presentó su renuncia al gabinete liberal el 12 de febrero pasado. Alrededor de un mes más tarde, la presidenta del Consejo del Tesoro, Jane Philpott, también presentó su renuncia.

Las renuncias de las dos ministras estuvieron relacionadas al expediente de la compañía SNC-Lavalin, en el que se acusaba al Primer ministro de haber interferido sobre la justicia y de haber manejado el expediente de una forma dudosa.

En las elecciones del 20 de octubre pasado, las dos mujeres se presentaron como candidatas independientes. Jody Wilson-Raybould, ganó sus elecciones convirtiéndose en la única diputada independiente de este Parlamento canadiense. Jane Philpott perdió las suyas. ¿Pero qué le espera a Jody Wilson-Raybould como diputada independiente?

En los primeros años de la Confederación canadiense, algunos miembros del Parlamento no estaban asociados a un partido político en particular y podían pasar del uno al otro. En 1945, varios diputados liberales de Quebec se presentaron como independientes para protestar contra la impopular política de reclutamiento militar del primer ministro Mackenzie King.

Los diputados solitarios que han tenido más éxito son los que han sabido captar la atención del público, puesto que es prácticamente imposible impulsar una política en una posición igual, afirma John English, director y fundador del Centro Bill Graham para la Historia Internacional y Contemporánea.

Pero esto no es forzosamente una mala noticia para Jody Wilson-Raybould, porque “en la era de los medios sociales, usted tiene más medios para amplificar su voz y también porque, si usted tiene ya un cierto prestigio establecido, como es el caso para ella, puede atraer la atención”, afirma John English.

Está claro que la ex diputada y ex ministra liberal Jody Wilson-Raybould, que representa a la circunscripción de Vancouver-Granville, tendrá que enfrentar muchos obstáculos en tanto que diputada independiente, porque no cuenta con el dinero ni la infraestructura de un partido. Además no puede trabajar en los comités donde se hace en general la mayor parte del trabajo parlamentario.

Jody Wilson-Raybould no ha querido comentar los resultados de estas últimas elecciones federales ni su reelección en el Parlamento de Ottawa. Pero en una entrevista anterior a las elecciones ella había declarado que cuenta participar en una lotería de proyectos de ley de iniciativa parlamentaria y que trabajaría con otros diputados en sus proyectos de ley.

Los liberales ganaron 157 escaños en las elecciones del lunes pasado. Si un proyecto de ley presentado por ellos es apoyado por el Nuevo Partido Democrático, NPD, con 24 escaños o por el Bloque Quebequense con 34 escaños, el gobierno minoritario de Justin Trudeau será viable sin el voto único de Jody Wilson-Raybould, afirma Sanjay Seram de la Universidad Simon Fraser de Columbia Británica.

La diputada independiente parece dispuesta a trabajar con el gobierno sobre ciertos proyectos de ley y es posible que las relaciones se establezcan progresivamente entre los liberales y su ex ministra de Justicia.

“Y los liberales cometerían un error en dejarla de lado, sobre todo en lo que respecta al expediente indígena (…) Jody Wilson-Raybould ha gozado siempre de una gran notoriedad y sería inteligente que la utilice para resaltar los temas que la interesen”, dice Sanjay Seram, pero duda que se presente una situación en la que su voto sea absolutamente necesario para el gobierno de Justin Trudeau.

RCI/La Presse Canadienne/Laura Kane/ Internet.