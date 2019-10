Un alcohólico con cirrosis ¿tiene derecho a recibir un trasplante de hígado?

En la provincia de Ontario, la más poblada de Canadá, los pacientes que necesitan un trasplante de hígado deben permanecer sobrios seis meses antes de ser colocados en la lista de espera.

Los familiares de dos hombres a quienes se les negó un trasplante de hígado debido a su consumo de alcohol pueden presentar una queja sobre la constitucionalidad de estas decisiones, dictaminó el Tribunal Superior de la provincia de Ontario.

El juez Andras Schreck rechazó los argumentos de la Red de Salud de la Universidad de Toronto, que argumentó que la Carta de Derechos y Libertades de Canadá no se aplicaba a una entidad privada. El juez concluyó que la Carta puede aplicarse en casos donde las acciones de una entidad privada están relacionadas con un programa o política gubernamental.

Mark Williams y Mark Selkirk murieron de una enfermedad hepática relacionada con su consumo de alcohol. Y justamente debido a su alcoholismo, a ambos se les negó un trasplante que podría salvarles la vida.

Según la ley de Ontario, la Red Trillium Gift of Life es responsable de la distribución justa, según las necesidades, de los órganos raros de donantes fallecidos. La agencia generalmente no permite que las personas con hígado dañado por el alcohol reciban un trasplante a menos que hayan estado sobrios durante al menos seis meses. Este criterio no se aplica a los trasplantes de hígado de donantes vivos.

Sin embargo, la Red universitaria de salud de la Universidad de Toronto, el único hospital que realiza trasplantes de donantes vivos, se negó a realizar las cirugías, basándose en los criterios de la Red Trillium para órganos de donantes fallecidos.

El Sr. Williams murió en mayo pasado y el Sr. Selkirk murió en noviembre de 2010. Su patrimonio declaró una violación de sus derechos constitucionales a la vida y la igualdad. La familia del Sr. Selkirk dijo que había sido sometido a un trato cruel e inusual.

La esposa del fallecido, Debra Selkirk, cree que esta política es responsable de la muerte de su marido y constituye una violación de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

«Yo creo que si los médicos pueden salvar la vida de un paciente y que encuentran un donante para un trasplante, deben salvar esta vida” – Debra Selkirk, viuda de Mark Selkirk

Y afirma que política de Ontario de los seis meses discrimina a los pacientes con alcoholismo y conlleva un juicio de valor acerca de sus opciones de vida, al negarles la atención vital

En Canadá, las políticas que prohíben los trasplantes para alcohólicos han encontrado varias dificultades legales en los últimos años.

Tras las declaraciones de la esposa de Selkirk, Trillium Network lanzó un proyecto piloto de tres años en 2017 que permite a algunos bebedores fuertes recibir un nuevo hígado.

La prensa canadiense-CBC