Primer ministro de Saskatchewan desea reunirse pronto con Trudeau

Scott Moe, primer ministro de la provincia de Saskatchewan en el oeste canadiense, dice que ha hecho algunos intentos con la Oficina del Primer ministro para organizar una reunión en Ottawa lo más pronto posible para saber cómo piensa el gobierno federal restablecer sus relaciones con las provincias del oeste del país.

El primer ministro Moe dice que desea hablar con Justin Trudeau sobre la unidad nacional y cómo las diferentes provincias del país pueden darle vuelta a la página después de los resultados de las elecciones federales de la semana pasada. Él cree que Saskatchewan debe participar en un Canadá fuerte y unido.

El sentimiento de aislamiento de las provincias del oeste ha aumentado desde que los Liberales de Justin Trudeau fueron elegidos en Ottawa con un gobierno minoritario en el que no obtuvo un solo escaño en las provincias de Alberta y Saskatchewan.

En el Parlamento de Regina, capital de Sakatchewan, el primer ministro Moe reiteró su mensaje de que Justin Trudeau debe pasar a la acción, si desea seriamente mejorar sus relaciones con esta parte del país, eliminado el impuesto federal al carbono y haciendo una redistribución más equitativa de los fondos federales.

Scott Moe dice también que ha estado hablando con algunos de sus homólogos después de los resultados de las elecciones del 21 de octubre. Y según él, los mensajes de los primeros ministros de las provincias de Ontario y Nueva Brunswick, Doug Ford y Blaine Higgs, son de unidad.

El primer ministro de Saskatchewan afirma que el alejamiento de las provincias del oeste es el resultado final de los 4 años de gobierno de Trudeau. Y que tanto Alberta como Saskatchewan han criticado a Ottawa por su fracaso en implementar la expansión del oleoducto TransMountain en la costa oeste para que de esta forma se abra el mercado extranjero al petróleo de estas provincias.

Recordemos que desde que se conocieron los resultados de las elecciones federales pasadas surgió en Alberta un grupo separatista denominado “Wexit”. Y la página Facebook de “Vote Wexit”, cuyo lema es “El oeste quiere salirse” (The West wants Out), pasó de unos 2.000 miembros el día de las elecciones a casi 160.000 miembros al día siguiente.

Trevor Tombe, un experto economista de la Universidad de Calgary, afirma que en vez de centrar las frustraciones políticas en conversaciones sobre la separación, lo mejor sería de tratar de orientarlas sobre algunos arreglos fiscales entre el gobierno federal yprovincial, que podrían favorecer cambios más concretos para el oeste del país.

En cuanto al papel de su provincia, Scott Moe dijo que su gobierno tiene que trabajar con el Primer ministro de Canadá para asegurarse que Saskatchewan será un socio fuerte y unido en el seno de la nación. Justin Trudeau tiene ahora todas las oportunidades para comprometerse con Saskatchewan y asegurarse que la provincia no tome una dirección distinta, dice Scott Moe.

