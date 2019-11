Violencia en México: asesinan a 9 miembros de familia mormona estadounidense

El máximo funcionario de seguridad de México dijo que al menos nueve personas, entre ellas seis niños y tres mujeres miembros de una familia mormona estadounidense asentada en el norte de México, murieron y que otro menor todavía está desaparecido tras ser atacados en una emboscada en la frontera norte de México.

El Secretario de Seguridad mexicano Alfonso Durazo dijo el martes que los pistoleros, miembros de un cartel de drogas, pueden haber confundido la camioneta de la familia LeBarón con la de una banda rival.

Durazo dijo que el cartel de Sinaloa tiene una presencia importante en la región pero que está luchando por el territorio con sus rivales.

El escalofriante ataque se dirigió contra ciudadanos estadounidenses que viven en una comunidad fundada como parte de una rama de La Iglesia de Jesús Cristo de los Santos de los Últimos Días.

La policía y las tropas del ejército están buscando al niño desaparecido.

La masacre de ciudadanos estadounidenses en suelo mexicano rápidamente se convirtió en una internacional. El presidente de EE.UU. Donald Trump reaccionó rápidamente por Twitter invocando una guerra al narcotráfico.

«Éste es el momento para México, con la ayuda de los Estados Unidos, de librar una guerra contra los cárteles de la droga y borrarlos de la faz de la tierra.»

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó ese enfoque, diciendo en una conferencia de prensa del martes:

Aún así, en las últimas semanas la estrategia anticrimen «sin balas» de López Obrador se ha visto fuertemente cuestionada.

Recordemos que hace dos semanas, las tropas mexicanas tuvieron que liberar a un capo de la droga, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, después de que personas vinculadas al cártel montaron ataques armados amenazando con atentar contra las vidas de miles de civiles en zonas residenciales en Culiacán, Sinaloa.

«Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo rápida y eficazmente», dijo Trump en Twitter. «El gran

el nuevo Presidente de México ha hecho de esto un gran problema, pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosas que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército!»

….monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019