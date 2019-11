Migraaaants, una travesía artística de la Coop Ludotek-Art

“Es importante que vayan a ver esta obra porque se una nueva manera de mostrar el mundo. Y al final, experiencia y la experiencia de los otros no es la misma cuando vives toda tu vida aquí. Cuando no ves la sociedad de la misma forma. Cuando no emigras es muy diferente. Positivo o negativo, no importa. Creo que es una obra que permite a la gente que no va al teatro, a la gente que no se siente escuchada porque no le tocan los temas, esta es un oportunidad para que vayan (…) Hay humor, es una tragedia global, pero la obra escrita como tal no es una tragedia” Margarita Herrera Domínguez, directora de teatro.