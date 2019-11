Familia colombiana amenazada de deportación

La familia Charris-Batalla llegó a Canadá en 2015 instalándose en la región de Sherbrooke, en la provincia francófona de Quebec. Desde entonces la madre, Carolina Batalla, aprendió francés, tuvo a su tercer hijo y creó una empresa, una guardería.

El padre, Normando Charris, aprendió francés y consiguió un empleo estable. Las dos hijas que nacieron antes de llegar a Canadá, Mia y Gabriela, van a la escuela primaria donde también aprendieron la lengua de Molière.

El más pequeño de la familia es muy joven para hablar, apenas 15 meses, pero parece estar muy bien adaptado a la vida en su país.

Sí, el pequeño Adrien es el único de los cinco que tiene nacionalidad canadiense y el único de la familia que podría quedarse después del 27 de noviembre, fecha que la Agencia canadiense de Servicios Fronterizos le dio como límite a la familia para salir del territorio de Canadá.

En lo que respecta a las leyes que rigen el refugio y el asilo político, en Canadá existen varios criterios que cumplir, uno de ellos es que Canadá sea el primer país que pisan al salir del territorio donde se sienten amenazados. La medida es conocida como la Ley del Tercer País Seguro.

La solicitud de asilo político presentada por los Charris-Batalla fue rechazada por los servicios de inmigración de Canadá con el argumento de que la familia pasó varios años en España antes de venir a Canadá después de haber salido de Colombia en 2007. Y es verdad que así fue.

Al huir del territorio colombiano, Carolina y Normando quienes no tenían hijos aún, lo hicieron buscando la seguridad, un bien inmaterial y valioso, que habían perdido, se dirigieron hacia España donde tenían familia.

El contexto económico español y la tensión alrededor de las olas de inmigración, hicieron que la pareja pensara en cambiar de aires después de la llegada de su segunda hija. El destino deseado fue Canadá, donde también tenían un familiar.

Al llegar, sintieron casi de inmediato la seguridad y la tranquilidad que estaban buscando.