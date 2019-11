Más canadienses celebrarían el Día del Recuerdo el 11 de noviembre próximo

Según los resultados de un reciente sondeo Ipsos, más canadienses prevén celebrar el Día del Recuerdo este 2019, quizá en homenaje a los últimos veteranos vivos de la Segunda Guerra Mundial.

El sondeo, pedido por Histórica Canadá -organización al origen de la serie de videos de los “Minutos del patrimonio”- indica que el porcentaje de canadienses que prevén asistir a las ceremonias previstas para el Día del Recuerdo aumentó de un 2%, pasando de 39% a 42% con respecto al 2018 y de 14% con respecto a 2016.

El sondeo en línea Ipsos indica también que 88% de los canadienses estiman que es importante asistir a este tipo de eventos mientras que los combatientes de la Segunda Guerra Mundial pueden estar presentes.

“Somos conscientes que incluso los más jóvenes de los que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial hace 76 años, tienen en la actualidad alrededor de 90 años (…) el número disminuye verdaderamente”, dice Anthony Wilson-Smith, Presidente y Director General de Histórica Canadá.

“Un día vendrá pronto en ellos no estarán más con nosotros y pienso que los canadienses estiman colectivamente que ha llegado el momento de darles las gracias” agrega Anthony Wilson-Smith.

Pero no se trata únicamente de agradecer a los veteranos ex combatientes, sugiere el sondeo, también hay que aprender de ellos. La gran mayoría de los que respondieron al sondeo, 94%, afirman que el hecho de escucharlos hablar de sus experiencias es la mejor manera para que los jóvenes comprendan ese conflicto. Y 80% declararon haber escuchado a un ex combatiente contar su historia. Este elemento personal es muy fuerte, dice el PDG de Histórica Canadá.

La firma Ipsos realizó este sondeo en línea del 21 al 24 de octubre pasado en el que participaron 1.000 canadienses. No es posible determinar el margen de error para este tipo de sondeos puesto que el muestreo es no probabilístico.

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer una selección al azar. En este tipo de muestreo, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar.

RCI/La Presse Canadienne/Nicole Thompson/questionpro.com