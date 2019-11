«Un  golpe de Estado» dice politóloga canadiense

Estado de la situación

Es una situación dramática que hemos vivido en América latina a lo largo de la historia. Las desigualdades son tantas, tan grandes y agudas, y en el caso de Bolivia, un racismo latente, que, a pesar de que la mayoría de la población sea indígena, más del 55%, todavía hay una parte de la élite boliviana que no acepta ver que indígenas ocupen cargos de poder.

Son 500 años de colonización. A medida que las mujeres indígenas ocupaban un lugar protagónico en la sociedad boliviana, en la que han tenido acceso a la educación, hubo una reacción que se fortalecía de gente que no acepta ese estado de las cosas. No, los indígenas no deberían estar en el poder. Es la realidad, es una situación de mucha polarización.

-Marie-Christine Doran, politóloga, Universidad de Ottawa