¡Cuba Libre! Relato de un joven canadiense que descubre La Habana

No es la primera vez que Gabriel Anctil se interesa en la isla caribeña de Cuba. De hecho, entre sus escritores preferidos están Pedro Juan Gutiérrez et Zoé Valdés, dos novelistas cubanos reconocidos en todo el mundo.

En esta ocasión, el escritor y periodista de viajes originario de la provincia canadiense de Quebec se inspira en La Habana para contar una historia en verso. En esta ocasión, eloriginario de la provincia canadiense de Quebecpara contar una historia en verso. Cuba Libre! es la más reciente obra de Gabriel Anctil. Se trata del viaje espiritual y real del protagonista Mathéo, un personaje recurrente en la literatura de Anctil. Es un viaje que tiene lugar en un momento crucial de la historia de la isla, dos meses después de la muerte de Fidel Castro. También es un viaje a lo largo y ancho de La Habana, con su gente, sus sonidos y sus olores. La magia de las calles habaneras con su arquitectura del pasado, la omnipresencia del mar, las zonas de pobreza junto al turismo desenfrenado, la juventud local…

Conversamos con Gabriel Anctil. Les dejamos aquí la transcripción de nuestra conversación:

Gabriel, ¿usted eligió La Habana para su novela o fue La Habana que lo eligió a usted? En otras palabras, ¿qué fue primero, su viaje a La Habana o la idea de la novela situada en La Habana?

La Habana me eligió a mí. Viajo mucho por pasión y también como periodista de viajes, para el periódico Le Devoir, y pocos son los lugares que me inspiran así. Pero La Habana y Cuba fueron verdaderos «coups de coeur», las que más me gustan. Además, el hecho de haber estado allí en enero del 2017 me permitió ir por primera vez al país en un momento crucial de su historia: dos meses después de la muerte de Fidel Castro y sólo unos días después de la toma de posesión de Donald Trump. Me sentí como si estuviera en el epicentro de todos los cambios que están ocurriendo en el planeta. Ese viaje nutrió mis pensamientos y mi novela. Pero también, La Habana es una ciudad muy animada donde siempre pasa algo. Al observar mi entorno, fui bombardeado con sensaciones, lo cual fue muy inspirador.

¿Por qué una novela en versos?

Esa forma de escribir se presentó por si misma. Empecé a escribir en mi cuaderno las cosas que estaba observando en La Habana e instintivamente empecé a querer describir en pocas palabras imágenes, que quería que fueran lo más precisas posible. También creo que esta serie de imágenes poéticas refleja el espíritu del viaje, donde el cerebro es sobreestimulado por un nuevo entorno.

Más allá de esta novela, ¿qué le dejó La Habana personalmente?

Me apasiona la historia y la política. La Habana es en ese sentido, una de las ciudades más ricas de América. También descubrí gente orgullosa y amistosa a la que le gusta divertirse y celebrar. Es una ciudad fascinante que no pretendo haber explorado por completo, pero que me ha hecho querer volver.

Y el título Cuba Libre ! ¿cómo y por qué lo eligió?

Toda la ambigüedad del país se resume en el título. Porque la Cuba libre es una bebida, inventada por soldados estadounidenses, que representa todo el lado festivo de Cuba, pero también los excesos del turismo de masas, que convierte al país en un gran burdel para extranjeros ricos. Además, Cuba libre también se refiere a ¡Viva Cuba libre! la exclamación revolucionaria, que quiere que Cuba esté libre de la influencia del capitalismo y de los Estados Unidos. En resumen, tengo la impresión de que el país tendrá que elegir entre una de estas dos vías para su futuro y nadie sabe exactamente adónde irá.

La novela Cuba Libre ! de Gabriel Anctil es una novela en francés de la editorial XYZ.