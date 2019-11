Las “Transmigrificaciones” de la artista visual canado-boliviana Pilar Mehlis

“Las migraciones humanas y animales, que a veces se cruzan, despiertan mi curiosidad. Para mí fue interesante hace unos 5 años más o menos, el descubrir o concientizar que en la naturaleza existen animales en grandes grupos que migran de manera similar a la que yo hago cada año. Y me pareció interesante hallar un paralelo en el mundo natural. He explorado el agua con el salmón y ahora estoy explorando los cielos con golondrina. Y ellos tienen trayectorias que son similares a las mías. Entonces me gusta contar mi propia historia pero utilizando formas de lo animal y lo humano, superpuestas la una a la otra” Pilar Mehlis, artista visual, pintora, dibujante y escultora.