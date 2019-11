Criptomonedas: China podría emitir la suya, mucho antes que la de Facebook

El horizonte de las criptomonedas crece sin cesar, y la lucha por quien va a dominar el comercio digital, fuera de los límites de las instituciones financieras se ha vuelto feroz. En este contexto, el país oriental, apura el proceso para crear una moneda virtual sin muchos detalles con respecto al funcionamiento o al lanzamiento de la misma, pero que la prensa china asegura será lanzada a más tardar en 2 o 3 meses.

Mark Zuckerberg, quien intenta desde hace algunos meses generar entusiasmo y apoyo para la concreción y lanzamiento de Libra, la criptomoneda de Facebook, había declarado recientemente en el Congreso estadounidense que “no había un monopolio de Estados Unidos sobre la regulación de la tecnología de pagos de la próxima generación”. Y luego, con un tono que podría ser leído como sarcástico explicó que podía suceder que a las autoridades estadounidenses no les enloqueciera la propuesta de Libra, la moneda de la red social, pero que era muy probable que una moneda China, dirigida por el estado y con ambiciones globales estuviera muy cerca de ver la luz, y que ese plan les gustaría mucho menos a las autoridades de EEUU.

Entre los aspectos dados a conocer en la prensa, un alto funcionario del banco central de China declaró que esta nueva moneda digital tendrá similitudes con Libra, el proyecto de moneda virtual de Facebook. Según estas fuentes, su lanzamiento está cerca y fue acelerado justamente gracias a los planes de Zuckerberg y la posibilidad del lanzamiento de la moneda dentro de la red social. En el mes de agosto de este año, Mu Changchun, subdirector del departamento de pagos del banco central chino aseguró que la moneda digital estaba “a punto de ver la luz”.

Un informe de la revista Forbes había adelantado que era probable que el lanzamiento fuera realizado en noviembre, pero varias publicaciones chinas descartaron esa posibilidad. Según Changchun, el objetivo central de la creación de esta moneda es “proteger la soberanía monetaria y el estatus de moneda legal en China”. El subdirector agregó en una entrevista publicada en línea que la ventaja de una moneda emitida por un banco central de un país es que la gran mayoría de las plataformas de pago están siendo controladas por empresas privadas y estas podrían quebrar y hacer que el usuario pierda dinero sin posibilidad de reclamo alguno.

Otros funcionarios chinos aseguraron que una moneda digital china podría también ayudar a luchar contra la influencia del dólar estadounidense sobre el sistema financiero mundial, y por ende establecer una contienda interesante si la moneda de Facebook fuera establecida, a sabiendas que libra podría estar respaldada por una canasta de monedas soberanas.

La agencia de noticias Reuters publicó que, en una conferencia, Mu Changchun había expresado que la moneda podría tener algunas similitudes con Libra aunque no dió explicaciones de los detalles. El informe citaba que esta nueva criptomoneda establecerá un equilibrio entre los pagos anónimos y la prevención del blanqueo de dinero.

Otro de los datos que llaman la atención sobre esta posible criptomoneda es que según las autoridades del Banco Popular de China, el dinero virtual podría ser utilizado incluso sin una conexión a la red, característica sin precedentes en las monedas digitales.

Algunos analistas entienden que la preocupación norteamericana con respecto al lanzamiento de esta moneda virtual china tiene que ver con la manera en que ésta pueda afectar el poder que el dólar tiene hoy en día a nivel mundial. Estados Unidos utiliza su dólar papel para regular la economía en general y también como herramienta para avanzar en sus objetivos comerciales y sobre todo, de política internacional.

La opinión pública china también expresó en las redes sociales su temor por la posibilidad de una moneda virtual oficial del país pues las autoridades ya ejercen un control desmesurado para con la población china (fuentes de información, acceso a internet, privacidad, etc), y esto se vería amplificado con el control financiero total gracias a una criptomoneda estatal.

