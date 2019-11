Ecos del Volcán se presentó en festival de documentales en Montreal

Ecos del Volcán es la última película de Saúl Kak y Charles Fairbanks que se presentó en estreno mundial en Canadá en la Vigésimo segunda edición de los Encuentros Internacionales del Documental de Montreal, (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal) RIDM por sus siglas en francés, que se está llevando a cabo en la ciudad del 14 al 24 de noviembre.

El corto metraje transcurre en un ritmo que muestra la vida en el pueblo donde se estableció la comunidad de Nuevo Esquipulas de Guayabal, Rayon, Estado de Chiapas, México, que fue evacuada en 1982 después de la erupción del volcán Chichonal, que destruyó prácticamente toda la zona a su alrededor. En ese momento no había mucho porvenir en ese lugar.

El estado decidió en ese entonces reubicar a los damnificados y sobrevivientes en otros lugares a las distintas comunidades en el estado de Chiapas. A la familia de Saúl Kak le tocó ser ubicados en otro pueblo del municipio de Rayón. Él nació tres años después de la tragedia, pero le tocó vivir las consecuencias que viven los migrantes.

“El rechazo, el desprecio, las agresiones, los golpes, tantas injusticias, porque cuando mi comunidad llegó en este pueblo de Rayón, no fue bien recibida, no fue bien aceptada. A nosotros en muchas ocasiones nos llamaba «las sobras del volcán» como desprecio. Y no solo nosotros sufrimos esa discriminación, sino también los otros pueblos que migraron hacia otro lugar, porque la gente los veía como invasores. Como si viniéramos a robar sus tierras” Saúl Kak.